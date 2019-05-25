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Приднестровский «LAnЖERON» вступает в борьбу за путёвку на «Евровидение»

Приднестровский «LAnЖERON» вступает в борьбу за путёвку на «Евровидение»

Известно, что за путёвку на главный европейский конкурс песни «Евровидение-2020» от Молдавии поборются 35 музыкальных групп и отдельных вокалистов. Среди них и приднестровская группа «LAnЖERON».

Совсем скоро в Кишинёве состоится отбор. Все выступления будут проходить в открытом формате с телевизионной трансляцией. На этом этапе не обязательна сценическая одежда. Также не требуется показ элементов шоу, передает novostipmr.com

Основными критериями отбора станут мелодическая составляющая, оригинальность, вокальные данные и само исполнение.

Если по итогам конкурса члены жюри придут к единогласному решению, то будет определён победитель. Если мнения разойдутся, то вскоре будет организован финал.

Приднестровская группа «LAnЖERON» выступит с зажигательной композицией Hi Five, которую по положению конкурса презентуют на отборе.


Известно, что свои силы снова попробовать на Евровидении решился и музыкант Паша Парфени, участвовавший в конкурсе в 2012 году и занявший 11-е место. Он также был первым вокалистом приднестровской группы SunStroke Project, в 2017 году завоевавшей на Евровидении третье место.

Кстати, музыкальное образование Парфени получал у педагогов в Тирасполе. В начале 2000-х годов обучался в колледже им. А. Рубинштейна, ныне Приднестровском институте искусств.
novostipmr.com
  • Вчера, 16:29
  • DTV
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