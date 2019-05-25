Известно, что за путёвку на главный европейский конкурс песни «Евровидение-2020» от Молдавии поборются 35 музыкальных групп и отдельных вокалистов. Среди них и приднестровская группа «LAnЖERON».
Совсем скоро в Кишинёве состоится отбор. Все выступления будут проходить в открытом формате с телевизионной трансляцией. На этом этапе не обязательна сценическая одежда. Также не требуется показ элементов шоу, передает novostipmr.com
Основными критериями отбора станут мелодическая составляющая, оригинальность, вокальные данные и само исполнение.
Если по итогам конкурса члены жюри придут к единогласному решению, то будет определён победитель. Если мнения разойдутся, то вскоре будет организован финал.
Приднестровская группа «LAnЖERON» выступит с зажигательной композицией Hi Five, которую по положению конкурса презентуют на отборе.
Известно, что свои силы снова попробовать на Евровидении решился и музыкант Паша Парфени, участвовавший в конкурсе в 2012 году и занявший 11-е место. Он также был первым вокалистом приднестровской группы SunStroke Project, в 2017 году завоевавшей на Евровидении третье место.
Кстати, музыкальное образование Парфени получал у педагогов в Тирасполе. В начале 2000-х годов обучался в колледже им. А. Рубинштейна, ныне Приднестровском институте искусств. novostipmr.com