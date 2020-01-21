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Дмитрий Козак уходит из правительства России

Дмитрий Козак уходит из правительства России

Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве РФ топливно-энергетический комплекс (ТЭК), промышленность и розницу, не войдет в состав нового кабинета министров Михаила Мишустина, рассказали источники РБК.

И.о. вице-премьера Дмитрий Козак, который с мая 2018 года курирует в правительстве вопросы ТЭК и промышленности, не войдет в новый кабинет министров Михаила Мишустина. Об этом рассказали два источника в правительстве, топ-менеджер крупной нефтяной компании и консультант нескольких нефтяных компаний.

Предполагалось, что Козак мог возглавить российскую делегацию на экономическом форуме в Давосе, который начался во вторник, 21 января. Но тогда представитель Козака это не подтвердил РБК. И в итоге он не поехал на форум.

Кто будет новым вице-премьером по ТЭК и промышленности, собеседники РБК не говорят. По словам одного из них, полномочия министра энергетики Александра Новака могут быть расширены и к ним добавятся вопросы промышленности.

Козак может перейти в администрацию президента, сказал РБК бывший федеральный чиновник и источник в правительстве.

РБК направил запросы представителю Козака и в пресс-службы Минэнерго и Минпромторга.

Сразу после назначения вице-премьером в мае 2018 года Козак столкнулся с бензиновым кризисом в стране. Из-за роста цен на нефть и ослабления рубля цены на топливо в стране за январь—май подскочили на 7,3% и продолжали расти. Правительство стабилизировало ситуацию, предприняв целый ряд мер: оперативно снизило акцизы на топливо, заморозило розничные цены и придумало ряд «штрафных» мер для нефтяников, которые включались в случае роста цен. За время заморозки Козак утвердил систему субсидирования низких цен на топливо из бюджета — демпфирующую надбавку. Механизм заработал с 2019 года и позволил отменить соглашения с нефтяниками, ограничив рост цен на топливо инфляцией. Даже в случае резкого роста цен на нефть, бензин на заправках не подорожает, говорил министр энергетики в интервью РБК в декабре 2019 года: «Наш механизм настроен так, чтобы компенсировать все изменения мировой конъюнктуры. Так что в следующем году (2020 году. — РБК) цены на топливо останутся в пределах инфляции».

Козак также участвовал в урегулировании кризиса из-за «грязной» нефти, которая весной 2019 года попала в экспортный нефтепровод «Дружба», и переговорах с Украиной о новом контракте на экспорт российского газа через территорию этой страны в Европу.

В итоге при участии Козака в Минске в конце 2019 года был подписан протокол, в соответствии с которым «Газпром» и «Нафтогаз» подписали мировое соглашение по взаимным спорам и договорились о новом контракте на транзит российского газа с 1 января 2020 года.
rbc.ru
  • Вчера, 16:31
  • DTV
  • Просмотров: 64
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