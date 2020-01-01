Президент Молдовы Игорь Додон заявляет, что Кишинев не уступил Тирасполю, аннулировав запрет на передвижение машин с приднестровскими номерами.
«Речь не об уступках, а о механизме, установленном в формате "5+2" в 2017 году, который предусматривает возможность жителям Левобережья сменить автомобильные номера непризнанной республики на нейтральные. Процесс был запущен. Речи не шло о запрете на перемещение. Имелось в виду то, что они смогут ездить с приднестровскими номерами лишь в Украину, но не в Европу. Однако и украинская сторона заявила, что намерена поставить этому заслон. Потому как они, как и Европа, не признают эти обозначения. Чтобы выйти из этой непростой ситуации, мы и предложили ввести нейтральные номера», - подчеркнул Додон, передает publika.md
По словам главы государства, беседа с тираспольским лидером Вадимом Красносельским была необходима для того, чтобы не допустить блокирования ситуации. «Я позвонил ему и спросил: господин Красносельский, о каком блокировании идет речь? Это все наши граждане - как на левом, так и на правом берегу Днестра. Ситуация не должна дойти до блокирования. Думаю, что в ближайшее будущее большинство жителей Приднестровья установят на своих машинах нейтральные номера», - сообщил Додон.