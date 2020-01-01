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Подготовка к выборам депутатов всех уровней

Подготовка к выборам депутатов всех уровней

На встрече 17 января 2020 года с руководителями органов государственной власти и управления Вадим Красносельский назвал одной из приоритетных задач на 2020 год – проведение выборов депутатов всех уровней. Глава государства подчеркнул, что Верховный Совет и органы местного самоуправления имеют особую значимость, являясь фундаментом приднестровской государственности.

Вадим Красносельский отметил, что Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики в 2020 году должна в соответствии с действующим законодательством организовать подготовку и проведение выборов депутатов Верховного и местных советов народных депутатов, председателей советов-глав администраций сел, поселков в единый день голосования, обеспечив максимальную открытость и гласность избирательного процесса, передает newspmr.com.

Президент поставил задачу перед ЦИК ПМР и иным избирательным комиссиям совместно с органами государственной власти, местного самоуправления и средствами массовой информации – обеспечить широкое информирование избирателей о ходе избирательной кампании, голосовании и итогах выборов в соответствии с требованиями Избирательного кодекса ПМР.

Центризбиркому также поручено реализовать комплекс мер по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, а также обеспечить участие молодежи в работе избирательных комиссий.

В соответствии с Указом Президента ПМР от 20 января 2020 года «О членах Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики», в состав Центризбиркома страны назначены:
- Городецкая Елена Анатольевна – председатель ЦИК ПМР;
- Василатий Наталья Сергеевна – помощник судьи, главный консультант Отдела содействия судьям и анализа судебной практики Арбитражного суда ПМР;
- Жук Владислав Валерьевич – первый заместитель министра юстиции ПМР;
- Касап Станислав Михайлович – заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, Руководитель Аппарата Правительства ПМР;
- Ольховик Ирина Анатольевна – заместитель главы госадминистрации города Тирасполь и города Днестровск по экономическому развитию и предпринимательству;
- Таранов Виктор Михайлович – первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства ПМР;
- Шеленкова Людмила Илларионовн – первый заместитель главы госадминистрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам.

Согласно действующему избирательному праву, Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики действует на постоянной основе, является юридическим лицом и состоит из 21 члена. Семь членов ЦИК назначаются Президентом ПМР, семь членов ЦИК назначаются Верховным Советом ПМР и семь членов ЦИК назначаются решениями районных (городских) Советов народных депутатов (по одному члену ЦИК каждым Советом народных депутатов).

Иван Суворов, NewsPMR.Com
  • Вчера, 16:36
  • DTV
  • Просмотров: 41
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