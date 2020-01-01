На встрече 17 января 2020 года с руководителями органов государственной власти и управления Вадим Красносельский назвал одной из приоритетных задач на 2020 год – проведение выборов депутатов всех уровней. Глава государства подчеркнул, что Верховный Совет и органы местного самоуправления имеют особую значимость, являясь фундаментом приднестровской государственности.
Вадим Красносельский отметил, что Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики в 2020 году должна в соответствии с действующим законодательством организовать подготовку и проведение выборов депутатов Верховного и местных советов народных депутатов, председателей советов-глав администраций сел, поселков в единый день голосования, обеспечив максимальную открытость и гласность избирательного процесса, передает newspmr.com.
Президент поставил задачу перед ЦИК ПМР и иным избирательным комиссиям совместно с органами государственной власти, местного самоуправления и средствами массовой информации – обеспечить широкое информирование избирателей о ходе избирательной кампании, голосовании и итогах выборов в соответствии с требованиями Избирательного кодекса ПМР.
Центризбиркому также поручено реализовать комплекс мер по правовому просвещению молодых и будущих избирателей, а также обеспечить участие молодежи в работе избирательных комиссий.
В соответствии с Указом Президента ПМР от 20 января 2020 года «О членах Центральной избирательной комиссии Приднестровской Молдавской Республики», в состав Центризбиркома страны назначены: - Городецкая Елена Анатольевна – председатель ЦИК ПМР; - Василатий Наталья Сергеевна – помощник судьи, главный консультант Отдела содействия судьям и анализа судебной практики Арбитражного суда ПМР; - Жук Владислав Валерьевич – первый заместитель министра юстиции ПМР; - Касап Станислав Михайлович – заместитель Председателя Правительства ПМР по вопросам правового регулирования и взаимодействия с органами государственной власти, Руководитель Аппарата Правительства ПМР; - Ольховик Ирина Анатольевна – заместитель главы госадминистрации города Тирасполь и города Днестровск по экономическому развитию и предпринимательству; - Таранов Виктор Михайлович – первый заместитель Руководителя Аппарата Правительства ПМР; - Шеленкова Людмила Илларионовн – первый заместитель главы госадминистрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам.
Согласно действующему избирательному праву, Центральная избирательная комиссия Приднестровской Молдавской Республики действует на постоянной основе, является юридическим лицом и состоит из 21 члена. Семь членов ЦИК назначаются Президентом ПМР, семь членов ЦИК назначаются Верховным Советом ПМР и семь членов ЦИК назначаются решениями районных (городских) Советов народных депутатов (по одному члену ЦИК каждым Советом народных депутатов).