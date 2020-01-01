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В Бендерах подвели итоги муниципального смотра-конкурса

В Бендерах подвели итоги муниципального смотра-конкурса

Сегодня в музее состоялась церемония чествования призеров и участников смотра-конкурса «Серебряные узоры». Всего в нем приняли участие порядка 20 предприятий различных форм собственности.

Лучших отбирало компетентное жюри, председателем которого выступил глава Бендер Роман Иванченко. Приветственный адрес градоначальника участникам конкурса зачитала Управляющая делами Государственной администрации г. Бендеры Оксана Котеля, сообщает пресс-служба Госадминистрации г. Бендеры.

«При подведении итогов конкурса комиссия отметила, что все без исключения участники подошли творчески к оформлению своих подведомственных учреждений, проявили фантазию, многие сумели выделиться яркой, оригинальной идеей и композицией», - отметил Роман Иванченко.

Свои выступления участникам конкурса презентовали артисты ансамбля «Приетения». Далее состоялась церемония награждения: призерам и участникам вручили грамоты, подарками поощрили лучших. В конце мероприятия – традиционное общее фото.

По итогам городского конкурса места были распределены следующим образом:

Номинации «Коммерческие предприятия»:
I место – гостиница-ресторан «Старый Бастион» ООО «Аватар и пекарня «Family Land» ИП Гавриленко М.О.;
II место – магазин «Мир праздника» ИП Кучеренко Н.А. и центральный рынок МУП «Бендерырынокторг;
III место – кафе-бар «Оазис» ООО «Тренер» и кофейня «Платформа» ООО «Кофеек».

Номинация «Некоммерческие организации»

- «Муниципальные образовательные учреждения»:

I место – МОУ «Бендерская средняя общеобразовательная школа №15» и МОУ «Бендерский Центр развития ребенка «Волшебная Ромашка»;
II место – МОУ «Бендерский детский сад №11» и МОУ «Бендерский детский сад №26»;
III место – МОУ «Бендерский детский сад №16» и МОУ «Бендерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат VIII вида».

- «Муниципальные учреждения»:

I место – МУ «Бендерский лечебно-диагностический центр» и МУ «Дворец культуры им. П. Ткаченко».
II место - МУ «Историко-краеведческий музей».
III место – МУ «Централизованная библиотечная система».

bendery-ga.org
  • Вчера, 16:49
  • DTV
  • Просмотров: 31
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