Dnestr.TV

 
0

В Молдове похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония

В Молдове похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония

В Молдове похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония - бывшего сотрудника правоохранительных органов Приднестровья. Об исчезновении мужа на территории РМ сообщила его супруга.

По словам женщины, 14 января 2020 года они с мужем отправились в село Сенатовка Республики Молдова. К ним подошли трое неизвестных и сообщили Андрею Самонию о том, что он якобы является свидетелем по некому уголовному делу. Мужчину похитили и увезли в неизвестном направлении, передает novostipmr.com.

Уже на протяжении недели семье Самоний практически ничего не известно о его местонахождении.

МИД Приднестровья направил письмо полипредставителю Молдовы Александру Фленкя, потребовав незамедлительно проинформировать о месте нахождения Андрея Самония и состоянии его здоровья. Копия письма также была направлена в адрес международных посредников в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:57
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна