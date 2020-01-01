В Молдове похитили гражданина Приднестровья Андрея Самония - бывшего сотрудника правоохранительных органов Приднестровья. Об исчезновении мужа на территории РМ сообщила его супруга.
По словам женщины, 14 января 2020 года они с мужем отправились в село Сенатовка Республики Молдова. К ним подошли трое неизвестных и сообщили Андрею Самонию о том, что он якобы является свидетелем по некому уголовному делу. Мужчину похитили и увезли в неизвестном направлении, передает novostipmr.com.
Уже на протяжении недели семье Самоний практически ничего не известно о его местонахождении.
МИД Приднестровья направил письмо полипредставителю Молдовы Александру Фленкя, потребовав незамедлительно проинформировать о месте нахождения Андрея Самония и состоянии его здоровья. Копия письма также была направлена в адрес международных посредников в переговорном процессе между Приднестровьем и Молдовой.