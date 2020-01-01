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Президент Молдовы встретился со Спецпредставителем албанского Председательства ОБСЕ

Президент Молдовы встретился со Спецпредставителем албанского Председательства ОБСЕ

Игорь Додон провел встречу с Томасом Майр-Хартингом, Спецпредставителем албанского Председательства ОБСЕ, известным австрийским государственным деятелем и дипломатом, экс-главой Европейской службы внешних связей.

Глава государства РМ выразил благодарность за то внимание, которое Албания уделяет Республике Молдова в рамках своего Председательства в ОБСЕ. С особым удовлетворением он отметил решение руководства Албании назначить Спецпредставителя для Республики Молдова на таком высоком политическом уровне. Игорь Додон также подтвердил готовность выстраивать очень тесные отношения с Албанским Председательством ОБСЕ, передает aif.md.

– Обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся текущего состояния дел по приднестровскому урегулированию. В этом контексте выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым в 2017-2019 годах по реализации договорённостей пакета «Берлин-плюс». Молдавская сторона подтверждает необходимость реализовывать меры по укреплению доверия между берегами Днестра и будет прилагать необходимые усилия для выполнения всех положений, изложенных в Совместном Заявлении Совета министров иностранных дел стран ОБСЕ в 2016-2019 годах. Вместе с тем, выразил озабоченность по поводу соблюдения прав и свобод человека в Приднестровье и возможных рисков, которые могут возникнуть в течение 2020 года, учитывая проведение запланированных президентских выборов в Республике Молдова. Предвыборная кампания может достаточно серьёзно осложнить возможность ведения каких-либо консультаций с представителями Приднестровья, – отметил президент по итогам проведенной беседы.

В заключение Игорь Додон выразил заинтересованность в активизации диалога на различных уровнях по вопросам мер укрепления доверия в сфере безопасности и развития взаимовыгодного сотрудничества в данном регионе Европы.

Стоит отметить, что Майр-Хартинг хорошо знаком с тематикой приднестровского урегулирования, поскольку он был представителем Европейского союза в переговорном формате «5+2» в 2017-2018 годах.

aif.md
  • Сегодня, 08:00
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