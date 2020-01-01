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Вадим Красносельский: Приднестровье приостанавливает зеркальные меры в отношении Молдовы

Вадим Красносельский: Приднестровье приостанавливает зеркальные меры в отношении Молдовы

Приднестровье приостанавливает зеркальные меры в отношении Молдовы, заявил Президент ПМР Вадим Красносельский во время рабочей встречи с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Глава государства также отметил, что если Молдова отменит ограничения в отношении приднестровских автомобилистов, Приднестровье сделает это в ответ.

«Так как Молдова не отменила, а приостановила действие этой формы дискриминации приднестровских граждан, Приднестровье по аналогии приостанавливает зеркальные меры в отношении граждан Молдовы. Если Молдова отменит ограничения, отменим свои и мы. Если они приостановили, то и мы приостанавливаем. Надо внимательно следить за развитием событий и незамедлительно реагировать на любые изменения ситуации», - подчеркнул Президент ПМР, передает novostipmr.com.

Министр иностранных дел ПМР сообщил президенту, что профильные ведомства держат ситуацию на контроле. На данный момент приднестровские автомобилисты беспрепятственно пересекают молдо-украинскую границу. Виталий Игнатьев при этом акцентировал внимание, что ограничения Молдовой не сняты, а приостановлены.



Запланированы контакты с дипломатами Украины и ОБСЕ

Собеседники обсудили также заявление должностных лиц Молдовы о вероятности введения Украиной с 1 апреля неких ограничительных мер в отношении приднестровского автотранспорта.

Как сообщалось ранее, эта информация не получила официального подтверждения со стороны Украины.

Вадим Красносельский отметил, что премьер-министр РМ господин Кику является должностным лицом Молдовы и, очевидно, не уполномочен принимать решения и делать заявления от имени руководства Украины.

Глава МИД ПМР проинформировал о проводимой по дипломатической линии комплексной работе по недопущению развития негативной ситуации. По словам министра, в ближайшее время запланированы мероприятия в рамках контактов с украинскими дипломатами. Обсуждение данного вопроса ожидается и в ходе предстоящего визита Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ.

Президент ПМР считает необходимым обратить внимание всех участников формата «Постоянного совещания…» на происходящее. Виталию Игнатьеву поручено обратиться к ним за оценкой данного факта. Работа в этом направлении будет продолжена.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:07
  • DTV
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