Приднестровье приостанавливает зеркальные меры в отношении Молдовы, заявил Президент ПМР Вадим Красносельский во время рабочей встречи с главой МИД ПМР Виталием Игнатьевым. Глава государства также отметил, что если Молдова отменит ограничения в отношении приднестровских автомобилистов, Приднестровье сделает это в ответ.
«Так как Молдова не отменила, а приостановила действие этой формы дискриминации приднестровских граждан, Приднестровье по аналогии приостанавливает зеркальные меры в отношении граждан Молдовы. Если Молдова отменит ограничения, отменим свои и мы. Если они приостановили, то и мы приостанавливаем. Надо внимательно следить за развитием событий и незамедлительно реагировать на любые изменения ситуации», - подчеркнул Президент ПМР, передает novostipmr.com.
Министр иностранных дел ПМР сообщил президенту, что профильные ведомства держат ситуацию на контроле. На данный момент приднестровские автомобилисты беспрепятственно пересекают молдо-украинскую границу. Виталий Игнатьев при этом акцентировал внимание, что ограничения Молдовой не сняты, а приостановлены.
Запланированы контакты с дипломатами Украины и ОБСЕ
Собеседники обсудили также заявление должностных лиц Молдовы о вероятности введения Украиной с 1 апреля неких ограничительных мер в отношении приднестровского автотранспорта.
Как сообщалось ранее, эта информация не получила официального подтверждения со стороны Украины.
Вадим Красносельский отметил, что премьер-министр РМ господин Кику является должностным лицом Молдовы и, очевидно, не уполномочен принимать решения и делать заявления от имени руководства Украины.
Глава МИД ПМР проинформировал о проводимой по дипломатической линии комплексной работе по недопущению развития негативной ситуации. По словам министра, в ближайшее время запланированы мероприятия в рамках контактов с украинскими дипломатами. Обсуждение данного вопроса ожидается и в ходе предстоящего визита Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ.
Президент ПМР считает необходимым обратить внимание всех участников формата «Постоянного совещания…» на происходящее. Виталию Игнатьеву поручено обратиться к ним за оценкой данного факта. Работа в этом направлении будет продолжена.