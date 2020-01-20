Вопросы благоустройства города Тирасполь глава госадминистрации Олег Довгопол обсудил с начальниками и представителями коммунальных служб. Он напомнил присутствующим, что 2020-й – год юбилеев. Впереди – 75-летие Великой Победы и 30-летие Приднестровья. К этим датам столица должна выглядеть соответствующе, и работу нужно начать уже сейчас, сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполь.
Так, глава поручил Управлению торговли, транспорта и внешнеэкономических связей совместно с карантинно-экологическим отделением УВД г.Тирасполь осмотреть состояние прилегающих территорий у предприятий, учреждений, организаций. «Особое внимание уделите коммерческим объектам. Многие из них выполнили благоустройство территорий пять, а то и десять лет назад, и уже есть необходимость эти места отремонтировать, обновить плитку или асфальт», - сказал Олег Довгопол.
Глава также напомнил о необходимости продолжить вертикальное озеленение Тирасполя. Уже готов проект, разработанный сотрудниками управления архитектуры, теперь осталось его воплотить в жизнь. В городе станет больше арок с цветами и других металлических конструкций с различными растениями. Такие декоративные сооружения уже популярны во многих городах – они отлично вписываются в городской пейзаж и создают тень в жаркие дни.
Обрезка и валка аварийных деревьев в столице продолжается. Сейчас работники МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» трудятся по улице Карла Либкнехта и в Екатерининском парке в районе музыкальной школы. Глава отметил, что многие горожане до сих пор выражают недовольство по поводу обрезки деревьев, и пояснил, что их не спиливают, а оздоравливают, проводя санитарную чистку.
Тираспольскому дорожно-строительному управлению совместно с троллейбусным управлением поручили определить парковочные и остановочные карманы по улице Юности на участке от улицы Краснодонской до оросительного канала. По словам градоначальника, в феврале там начнут демонтировать старые бордюры, а при хороших погодных условиях возьмутся за разборку и замену асфальтобетонного покрытия. Кроме того, будет сделана разворотная площадка для троллейбусов и маршрутных такси.
Также в преддверии юбилейных дат, предприятиям, которые следят за состоянием памятных мест города, необходимо будет провести работы по благоустройству. Облагородить предстоит не только сами памятники и прилегающие к ним территории, но и подходные пути.
По данным правоохранительных органов, в крещенских купаниях приняло большое количество жителей города. В местах проведения обряда омовения дежурили спасатели и медики. Мероприятия прошли без происшествий.
В завершение встречи глава поручил руководителям предприятий подготовить отчеты о проделанной работе за 2019 год и обозначить планы, в том числе и адресные программы, на 2020-й.