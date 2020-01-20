Dnestr.TV

 
0

Тирасполь готовится к юбилейным датам

Тирасполь готовится к юбилейным датам

Вопросы благоустройства города Тирасполь глава госадминистрации Олег Довгопол обсудил с начальниками и представителями коммунальных служб. Он напомнил присутствующим, что 2020-й – год юбилеев. Впереди – 75-летие Великой Победы и 30-летие Приднестровья. К этим датам столица должна выглядеть соответствующе, и работу нужно начать уже сейчас, сообщается на сайте Госадминистрации г. Тирасполь.

Так, глава поручил Управлению торговли, транспорта и внешнеэкономических связей совместно с карантинно-экологическим отделением УВД г.Тирасполь осмотреть состояние прилегающих территорий у предприятий, учреждений, организаций. «Особое внимание уделите коммерческим объектам. Многие из них выполнили благоустройство территорий пять, а то и десять лет назад, и уже есть необходимость эти места отремонтировать, обновить плитку или асфальт», - сказал Олег Довгопол.

Глава также напомнил о необходимости продолжить вертикальное озеленение Тирасполя. Уже готов проект, разработанный сотрудниками управления архитектуры, теперь осталось его воплотить в жизнь. В городе станет больше арок с цветами и других металлических конструкций с различными растениями. Такие декоративные сооружения уже популярны во многих городах – они отлично вписываются в городской пейзаж и создают тень в жаркие дни.

Обрезка и валка аварийных деревьев в столице продолжается. Сейчас работники МУП «Спецзеленстрой г. Тирасполь» трудятся по улице Карла Либкнехта и в Екатерининском парке в районе музыкальной школы. Глава отметил, что многие горожане до сих пор выражают недовольство по поводу обрезки деревьев, и пояснил, что их не спиливают, а оздоравливают, проводя санитарную чистку.

Тираспольскому дорожно-строительному управлению совместно с троллейбусным управлением поручили определить парковочные и остановочные карманы по улице Юности на участке от улицы Краснодонской до оросительного канала. По словам градоначальника, в феврале там начнут демонтировать старые бордюры, а при хороших погодных условиях возьмутся за разборку и замену асфальтобетонного покрытия. Кроме того, будет сделана разворотная площадка для троллейбусов и маршрутных такси.

Также в преддверии юбилейных дат, предприятиям, которые следят за состоянием памятных мест города, необходимо будет провести работы по благоустройству. Облагородить предстоит не только сами памятники и прилегающие к ним территории, но и подходные пути.

По данным правоохранительных органов, в крещенских купаниях приняло большое количество жителей города. В местах проведения обряда омовения дежурили спасатели и медики. Мероприятия прошли без происшествий.

В завершение встречи глава поручил руководителям предприятий подготовить отчеты о проделанной работе за 2019 год и обозначить планы, в том числе и адресные программы, на 2020-й.

tirasadmin.org
  • Сегодня, 08:14
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна