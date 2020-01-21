Dnestr.TV

 
0

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Павел Дуров назвал сервис iCloud инструментом для слежки

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает облачный сервис хранения данных iCloud от американской Apple инструментом для слежки в связи с отказом компании шифровать резервные копии сервиса.

"Теперь iCloud официально является инструментом слежки. Приложения, которые используют его для хранения ваших личных сообщений (такие, как WhatsApp), являются частью этой проблемы", - написал Дуров в своем Telegram-канале, передает ria.ru

Во вторник агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что пользователи продукции Apple не смогут полностью скрыть резервные копии со своих устройств в облачном сервисе iCloud. По данным издания, компании отказалась от планов дать пользователям возможность полностью шифровать резервные копии со своих устройств в сервисе, поскольку этот шаг может препятствовать расследованиям ФБР.

По данным агентства, более двух лет назад Apple сообщила ФБР о намерении предложить пользователям использовать сквозное шифрование данных, находящихся в iCloud. В этом случае данные пользователя могли бы быть защищены от взломов хакерами, но и сама компания Apple не смогла бы получить к ним доступ и передать властям даже по решению суда. По словам источника агентства, Apple не хотела получить обвинения в защите преступников, поэтому решила отказаться от сквозного шифрования данных iCloud.

В январе Apple столкнулась с обвинениями со стороны ФБР в том, что компания не оказала должной помощи регулятору в расследовании теракта во Флориде в декабре 2019 года. При этом на прошлой неделе Apple отвергла обвинения властей, заявив, что вся необходимая информация была предоставлена своевременно.

ria.ru
  • Сегодня, 08:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Список мест с видеофиксацией нарушений ПДД
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна