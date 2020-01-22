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Депутаты Верховного Совета дали согласие на привлечение к уголовной ответственности Владимира Пасютина

Депутаты Верховного Совета дали согласие на привлечение к уголовной ответственности Владимира Пасютина

На первом в этом году заседании Верховного Совета было рассмотрено представление Прокуратуры ПМР о согласии на передачу в суд дела о привлечении к уголовной ответственности депутата парламента V созыва Владимира Пасютина.

Соответствующая просьба органов прокуратуры поступила в высший законодательный орган 26 декабря прошлого года. Она была рассмотрена парламентской Комиссией по мандатам, регламенту и депутатской этике. Как отметил её председатель Григорий Дьяченко, комиссия выяснила, что инкриминируемые бывшему законодателю преступные деяния не были связаны с его депутатской деятельностью, передает novostipmr.com.

Владимиру Пасютину предъявлено обвинение по части 2 статьи 196 Уголовного кодекса ПМР «Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов во внебюджетные фонды». Григорий Дьяченко подчеркнул, что члены Комиссии по регламенту и депутатской этике заслушали представителей прокуратуры и ознакомились с материалами уголовного дела.

Верховный Совет единогласно проголосовал за привлечение Владимира Пасютина к уголовной ответственности.

Как установило следствие, Владимир Пасютин, будучи директором ЗАО «Агростиль», скрывал финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

novostipmr.com
  • Вчера, 19:54
  • DTV
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