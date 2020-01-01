Назначен новый состав Центральной избирательной комиссии ПМР. В соответствии с Избирательным кодексом ПМР решение о назначении членов нового Центризбиркома приняли Президент ПМР, Верховный совет ПМР и Советы народных депутатов городов и районов. Срок полномочий нового состава ЦИК начнётся с первого заседания в новом составе, которое запланировано на февраль этого года, передает novostipmr.com.
По регламенту в состав ЦИКа входят 21 человек.
На 2020-2025 годы назначены Верховным Советом:
Виталий Барбулат
Олег Мишкин
Сергей Забудский
Александр Малярчук
Михаил Полищук
Кристина Ли
Евгений Оржеховский
Президентом назначены:
Елена Городецкая
Наталья Василатий
Владислав Жук
Станислав Касап
Ирина Ольховик
Виктор Таранов
Людмила Шеленкова
От Совета народных депутатов городов и районов в состав Центризбиркома вошли: