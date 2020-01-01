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Назначен новый состав Центризбиркома ПМР

Назначен новый состав Центризбиркома ПМР

Назначен новый состав Центральной избирательной комиссии ПМР. В соответствии с Избирательным кодексом ПМР решение о назначении членов нового Центризбиркома приняли Президент ПМР, Верховный совет ПМР и Советы народных депутатов городов и районов. Срок полномочий нового состава ЦИК начнётся с первого заседания в новом составе, которое запланировано на февраль этого года, передает novostipmr.com.

По регламенту в состав ЦИКа входят 21 человек.

На 2020-2025 годы назначены Верховным Советом:

Виталий Барбулат

Олег Мишкин

Сергей Забудский

Александр Малярчук

Михаил Полищук

Кристина Ли

Евгений Оржеховский

Президентом назначены:

Елена Городецкая

Наталья Василатий

Владислав Жук

Станислав Касап

Ирина Ольховик

Виктор Таранов

Людмила Шеленкова

От Совета народных депутатов городов и районов в состав Центризбиркома вошли:

Галина Шленскова

Мария Осадчук

Николай Нечеса

Виктория Иладий

Виталий Нягу

Валентина Ильенкова

Василий Шаптефраць

novostipmr.com
  • Вчера, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 25
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