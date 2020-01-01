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Паша Парфени представил песню для конкурса "Евровидение-2020"
Исполнитель Паша Парфени представил песню My Wine для конкурса "Евровидение-2020", который состоится в Нидерландах.
Напомним, что к этапу живых прослушиваний были допущены 35 исполнителей. Заявки кандидатов рассматривались в строгом соответствии с основными нормативными требованиями, передает point.md.
Паша Парфени уже представлял нашу страну на Евровидении в 2012 году. Тогда конкурс проходил в Баку. Парфени исполнил песню «Лэутар» и прошел в финал конкурса, заняв 11 место.
point.md
- Сегодня, 06:06
- DTV
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