Dnestr.TV

 
0

ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

ВОЗ дала рекомендации по защите от нового вируса

Специалисты рекомендуют мыть руки с мылом, прикрывать рот и нос при кашле или чихании, а также термически обрабатывать мясо и яйца.

Во Всемирной организации здравоохранения дали рекомендации, как защититься от коронавируса. Памятка размещена на странице ВОЗ в Twitter, передает korrespondent.net

Так, рекомендуется мыть руки с мылом или протирать руки средствами на алкогольной основе; прикрывать рот и нос при кашле или чихании носовым платком или согнутым локтем; избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа.

Также ВОЗ советует термически обрабатывать мясо и яйца перед употреблением в пищу; избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

По последним данным, от нового типа пневмонии, вызванного коронавирусом 2019-nCoV, в Китае погибли уже 17 человек. Количество инфицированных увеличилось до 444. В России и в Мексике заявляют, что госпитализированы приезжие из Китая с подозрением на вирус. Китай закрыл границу.

Напомним, что ранее Китай пригласил в Ухань специалистов ВОЗ. Власти страны также пригласили в город, где находится очаг вспышки пневмонии, специалистов из Гонконга, Макао и Тайваня.
korrespondent.net
  • Сегодня, 06:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Центр Массажных технологий
  • Равные права на здоровое будущее
  • Встреча практиков - совместное участие в решении пробле ...
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна