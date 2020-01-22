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В Винницкой области на одном из частных агропредприятий произошло заболевание кур птичьим гриппом

В Винницкой области на одном из частных агропредприятий произошло заболевание кур птичьим гриппом

В Немировском районе Винницкой области Украины зафиксирована массовая гибель несушек. Об этом сообщили в Государственной продовольственной потребительской службе соседней страны.

Главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения всех обстоятельств и масштаба явления ввел карантинные ограничения на 72 часа, передает sputnik.md.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз на грипп птиц", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" содержат порядка 98 тысяч голов кур-несушек.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции.

Как сообщалось ранее, в Польше заболевание привело к гибели 40 тысяч птиц. Вспышки эпидемии зафиксированы в Люблинском и Великопольском воеводствах.

Птичий грипп известен науке давно, но возбудитель периодически мутирует. Наиболее распространенным его штаммом является H5N1.

Первоначально птичий грипп считался исключительно заболеванием животных - до 1997 года, когда в Гонконге зафиксировали первый случай заражения им человека.

sputnik.md
  • Сегодня, 06:15
  • DTV
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