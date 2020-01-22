В Немировском районе Винницкой области Украины зафиксирована массовая гибель несушек. Об этом сообщили в Государственной продовольственной потребительской службе соседней страны.
Главный государственный ветеринарный инспектор Винницкой области до выяснения всех обстоятельств и масштаба явления ввел карантинные ограничения на 72 часа, передает sputnik.md.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе 19 января установлен диагноз на грипп птиц", - говорится в сообщении. По предварительной информации, на частном предприятии "Хутор" содержат порядка 98 тысяч голов кур-несушек.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения инфекции.
Как сообщалось ранее, в Польше заболевание привело к гибели 40 тысяч птиц. Вспышки эпидемии зафиксированы в Люблинском и Великопольском воеводствах.
Птичий грипп известен науке давно, но возбудитель периодически мутирует. Наиболее распространенным его штаммом является H5N1.
Первоначально птичий грипп считался исключительно заболеванием животных - до 1997 года, когда в Гонконге зафиксировали первый случай заражения им человека.