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Вадим Красносельский подвел итог встречи с делегацией ОБСЕ

Вадим Красносельский подвел итог встречи с делегацией ОБСЕ

Состоявшийся в Бендерах рабочий разговор Президента ПМР Вадима Красносельского с европейской делегацией во главе со Специальным представителем Действующего Председателя ОБСЕ Томасом Майер-Хартингом продлился около трех часов, сообщается на сайте Президента ПМР.

«Эта встреча была необходима. Мы озвучили свою позицию, доводы и аргументы, а также услышали мнение представителей ОБСЕ по вопросам переговорной повестки. Многие из них не теряют актуальность на протяжении достаточно продолжительного периода времени. Кроме того, появляются все новые проблемные аспекты, требующие решения. Как наиболее острые выделены проблема закрытия Молдовой банковских счетов приднестровских предприятий, отсутствие подвижек с молдавской стороны в деле прекращения политически мотивированных уголовных дел в отношении должностных лиц Приднестровья, телекоммуникационная проблематика. У всех на слуху на сегодняшний день ситуация, сложившаяся в связи с введением Республикой Молдова запрета на пересечение молдо-украинской границы автотранспортом с приднестровскими номерными знаками либо номерами нейтрального образца, а также при наличии у водителя удостоверения, выданного в Приднестровье. Я обозначил, что мы незамедлительно реагируем в случае нарушения прав приднестровцев. На данный момент Молдова заявила о приостановлении запрета, в связи с чем заморожена и реализация решения Приднестровья о принятии зеркальных ответных мер. В случае новых поползновений на права и интересы граждан ПМР, мы будем действовать аналогичным образом. В целом, разговор с господином Майер-Хартингом и его коллегами получился действительно рабочим. Спецпредставитель продемонстрировал осведомленность о ситуации и при этом проявил заинтересованность в том, чтобы услышать нашу точку зрения. Мы рассчитываем, что встреча будет результативной – поспособствует активизации переговорного процесса и решению насущных для приднестровцев проблем», – отметил, подводя итог дискуссии, Президент ПМР. Кроме того, Вадим Красносельский сообщил, что в ходе встречи он обратился к Спецпредставителю Действующего Председателя ОБСЕ Томасу Майер-Хартингу и главе Миссии Клаусу Нойкирху с просьбой оказать содействие в скорейшем освобождении гражданина Приднестровья, удерживаемого силовыми структурами Республики Молдова.

Вадим Красносельский отметил, что в завершение встречи собеседники договорились о дальнейшем взаимодействии, поддержании рабочих контактов и активизации усилий, направленных на сохранение функциональности переговорных механизмов.
president.gospmr.org
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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