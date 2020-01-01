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Вознаграждение за помощь милиции

Вознаграждение за помощь милиции

В Приднестровье с 21 января 2020 года официально введена выплата вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших. Денежную премию может получить любое лицо, вне зависимости от гражданства – гражданин ПМР, иностранный гражданин, лицо без гражданства. Соответствующим приказом министра внутренних дел принято в работу «Положение о назначении и выплате МВД ПМР вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших», передает newspmr.com.

Документ принят в целях повышения уровня раскрываемости преступлений и задержании подозреваемых. Он определяет полномочия должностных лиц органов внутренних дел ПМР по назначению вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, а также порядок его выплаты.

Денежные средства на вознаграждение гражданам выделяются из спецрезерва финансового подразделения Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.

Объявление о назначении вознаграждения

Решение об объявлении о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших в системе МВД ПМР принимает министр внутренних дел ПМР.

Объявление о назначении вознаграждения действует с момента его размещения на официальном сайте МВД ПМР и до его удаления с сайта. Объявление о назначении вознаграждения кроме официального сайта МВД ПМР может быть размещено (опубликовано) в средствах массовой информации Приднестровья, а также на информационных стендах территориальных органов МВД.

Согласно Положению, размер суммы вознаграждения устанавливается по решению министра внутренних дел ПМР. Изменение размера суммы объявленного вознаграждения также согласуется с руководителем МВД ПМР. При этом началом действия объявления о назначении нового размера суммы
вознаграждения является день его размещения на официальном сайте МВД.

Основания и условия выплаты

Вознаграждение выплачивается гражданину в случае инициативного представления им достоверной информации в период размещения объявления на официальном сайте МВД, которая привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших.

Решение о выплате вознаграждения принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации либо после принятия по уголовному делу в отношении названных лиц.

При передаче информации, которая в совокупности привела к раскрытию преступлений и задержанию лиц, их совершивших, несколькими гражданами – размер суммы выплачиваемого вознаграждения определяется в заключении с учетом личного участия каждого из граждан.

За помощь правоохранительным органам гражданин может по своему выбору получить вознаграждение как наличными, так и путем безналичного расчета на банковский счет.

Василий Бегунов, NewsPMR.Com
  • Вчера, 20:19
  • DTV
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