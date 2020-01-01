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Беларусь попала в чёрный список Трампа

Беларусь попала в чёрный список Трампа

Американский журнал Politico опубликовал статью о том, что администрация президента Трампа рассматривает вопрос о расширении списка стран, гражданам которых будет ограничен въезд в Соединённые Штаты.

Над списком пока ещё работают эксперты, однако уже известно, что речь идёт о семи странах – это Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания, передает noi.md.

«Проект, рассматриваемый администрацией Трампа, наложит иммиграционные ограничения на дополнительные семь стран, но не обязательно полностью запретит всем гражданам этих стран въезд в Соединённые Штаты. Ограничения могут применяться только к определённым государственным чиновникам или к определённым типам виз. Тем не менее любые новые ограничения могут обострить связи с этими странами, одни из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом, а других Вашингтон пытается судить по стратегическим причинам», – сообщает Politico.

Издание отмечает, что впервые подобные списки появились ещё в январе 2017 года - через неделю после того, как Трамп стал президентом. Вначале в списке было семь стран – Ливия, Иран, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла и Северная Корея. Однако с каждым годом список увеличивался. По мнению Politico, совершенно непонятно, как в этот список попала Белоруссия, ведь с этой страной Соединённые Штаты пытаются наладить отношения, туда собирается с визитом госсекретарь Майк Помпео.

Окончательно утверждённый список будет опубликован 27 января.

В интервью газете The Wall Street Journal Дональд Трамп подтвердил факт расширения списка об ограничении въезда в США, однако уточнить, какие страны будут дополнительно включены в список, отказался. Министерство внутренней безопасности и Госдеп США пока не ответили на запросы американских журналистов этого издания.
noi.md
  • Вчера, 20:25
  • DTV
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