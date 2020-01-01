В горсовете прошло расширенное заседание комиссии по бюджету. Депутаты обсудили содержание адресных программ и статьи расходов. Говорили о том, как лучше потратить средства, которые город получит из республиканского экологического фонда. Этот вопрос ещё раз поднимут на следующей неделе на заседании рабочей группы, куда включат экологов и общественников, передает novostipmr.com.
Что касается адресных программ, то пока утверждены общие суммы, более детально (по конкретным адресам) их обсудят на заседаниях профильных депутатских комиссий.
И уже после этого проект бюджета на 2020 год вынесут на сессию, которая состоится 6 февраля.
В этом году бюджет Тирасполя будет бездефицитным. Сумма прогнозируемых расходов и доходов города идентичная – порядка 329,4 млн рублей. Свыше 75% расходов (более 250 млн) потратят на социально защищённые статьи.
Второй год подряд столичный бюджет будет бездотационным, то есть способным самостоятельно покрыть все социальные выплаты.