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Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

Путин назначил Козака заместителем главы администрации президента

Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента.
Ранее у главы кремлевского аппарата Антона Вайно было два первых заместителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко) и два заместителя (Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко), передает ria.ru.
Сегодня специальным документом число замов увеличилось до трех и новое кресло получил Козак, занимавший в прошлом правительстве должность вице-премьера.
Все указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступают в силу со дня подписания.
На прошлой неделе кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку, новое правительство возглавил Михаил Мишустин.

ria.ru
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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