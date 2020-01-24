Владимир Путин назначил Дмитрия Козака заместителем руководителя администрации президента. Ранее у главы кремлевского аппарата Антона Вайно было два первых заместителя (Алексей Громов и Сергей Кириенко) и два заместителя (Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко), передает ria.ru. Сегодня специальным документом число замов увеличилось до трех и новое кресло получил Козак, занимавший в прошлом правительстве должность вице-премьера. Все указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации и вступают в силу со дня подписания. На прошлой неделе кабинет министров Дмитрия Медведева ушел в отставку, новое правительство возглавил Михаил Мишустин.