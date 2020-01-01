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Томас Майер-Хартинг: Людям на обоих берегах нужно больше результатов

Томас Майер-Хартинг: Людям на обоих берегах нужно больше результатов

Людям на обоих берегах нужно больше результатов, считает Специальный представитель ОБСЕ по процессу приднестровского урегулирования Томас Майер-Хартинг в конце трехдневного визита в Республику Молдова.

„Моя цель в качестве Специального представителя албанского председательства – оказать поддержку сторонам в работе по всеобъемлющему приднестровскому урегулированию на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для Приднестровья, в полной мере гарантирующим соблюдение прав человека и политических, экономических и социальных прав его жителей”, - отметил Томас Майер-Хартинг, передает point.md сылаясь на ipn.md

В итоговом пресс-релизе отмечается, что посол Томас Майр-Хартинг наметил приоритеты на 2020 год и призвал стороны придерживаться подхода, ориентированного на результат, для продвижения процесса урегулирования.„Призываю стороны использовать свою руководящую роль и активную вовлеченность в процесс, чтобы выполнить обязательства, взятые на себя в рамках протокола „Берлин-плюс” и разработать новые меры по укреплению доверия. Людям на обоих берегах нужно больше результатов”, - сказал посол Томас Майер-Хартинг.

С 2017 года Кишинев и Тирасполь достигли больших успехов по пяти приоритетным вопросам протокола „Берлин-плюс”. Они касаются апостилирования дипломов, выданных в приднестровском регионе, функционирования школ с латинской графикой, использования сельскохозяйственных угодий в Дубоссарском районе и открытия моста через Днестр между селами Гура-Быкулуй и Бычок, а также участия транспортных средств из Приднестровья в международном дорожном движении. „Эти малые шаги имеют большое значение для людей на обоих берегах и являются составными элементами окончательного и всеобъемлющего урегулирования”, - сказал Томас Майер-Хартинг.

В Кишиневе специальный представитель встретился с президентом Игорем Додоном, премьер-министром Ионом Кику, вице-премьером по реинтеграции Александром Фленкя и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелием Чокой. Он также встретился с представителями политических партий и гражданского общества, а также с послами-резидентами посредников и наблюдателей в формате „5+2”. В Тирасполе он встретился с лидером приднестровского региона Вадимом Красносельским и главным переговорщиком Виталием Игнатьевым.

Переговоры в формате „5+2” проходят с участием сторон - Молдовы и приднестровского региона, а также посредников - ОБСЕ, Российской Федерации, Украины и наблюдателей - Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза.

point.md
  • Сегодня, 09:41
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