22 января в актовом зале Тюрьмы-1 ГСИН МЮ ПМР подведение итогов деятельности учреждения за 2019 год. На совещании присутствовал начальник УКПиДО ГСИН МЮ ПМР подполковник юстиции Ровенко Александр Николаевич.
Как сообщается на сайте Государственной службы исполнения наказания Министерства юстиции ПМР, Об оперативной обстановке в Тюрьме-1 доложил заместитель начальника Тюрьмы-1 по режиму и оперативной работе подполковник юстиции Усов В.В. В лучшую сторону отмечены показатели дежурной смены №2, руководителем которой является лейтенант юстиции Ковалевский И.В. Решение поставленных перед оперативным отделом задач и качество несения службы зависит от того насколько ответственно, грамотно и принципиально сотрудники подходят к выполнению своих обязанностей.
Заместитель начальника по работе с личным составом - начальник отдела воспитательной работы Тюрьмы-1 капитан юстиции Шутак Д.С. доложил о дисциплинарной практике среди сотрудников и спецконтингента. Анализ морально-психологического климата в коллективе дает возможность определения задач, в каком направлении необходимо двигаться для более эффективной организации служебной деятельности учреждения республики. Положительные результаты дает работа наставников с вновь поступившими на службу сотрудниками. Среди спецконтингента продолжает снижаться количество правонарушений по сравнению с предыдущим годом.
«Приоритетными задачами отдела тылового обеспечения Тюрьмы-1 в 2019 году оставались решение вопросов по материальному, продовольственному, вещевому и техническому обеспечению сотрудников, улучшению коммунально-бытовых условий содержания спецконтингента», - заместитель начальника по тыловому обеспечению майор юстиции Стоянова А.В..
После заслушивания докладов о проделанной за отчетный период работе начальник Тюрьмы-1 майор юстиции Грищук С.Н. дал удовлетворительную оценку деятельности учреждения в целом за 2019 год и обозначил приоритетные направления деятельности, цели и задачи на 2020 год. Завершилось совещание поощрением сотрудников за высокие показатели служебной деятельности.
В этот же день сотрудники Тюрьмы-1 провели на заслуженный отдых психолога отдела воспитательной работы учреждения Виктора Ивановича Выгоняйло. 23 января Виктору Ивановичу исполнится 80 лет. В Тюрьме-1 он проходил службу с 2004 года. Свою служебную деятельность Виктор Иванович начинал еще в СССР в 1961 году и всю свою жизнь посвятил военной службе, общий стаж которой 58 лет. Сотрудники отзываются о Викторе Ивановиче как о человеке с большим сердцем, неиссякаемой энергией, доброй душой и огромным жизненным опытом.
«Ваша трудовая деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. Выражаю уверенность, что накопленные знания и жизненный опыт Вы и впредь будете передавать молодым сотрудникам в целях укрепления и развития уголовно-исполнительной системы ПМР», - говорится в приветственном адресе первого заместителя министра-начальника ГСИН МЮ ПМР полковника юстиции Ищенко В.С.
Ранее, 21 января в ВУ ГСИН МЮ ПМР состоялось совещание личного состава, на котором подвели итоги работы в 2019 году, а также обозначили задачи на первый квартал 2020 года. Дать оценку оперативно-служебной деятельности учреждения за 2019 год прибыл первый заместитель начальника ГСИН МЮ ПМР по режиму и оперативной работе подполковник юстиции Челак И.И., сообщается на сайте Государственной службы исполнения наказания Министерства юстиции ПМР
Заместитель начальника ВУ ГСИН МЮ ПМР по работе с личным составом – начальник отдела воспитательной работы Гулеватый Д.Д. довел до сведения присутствующих информацию о состоянии дисциплины среди сотрудников и спецконтингента в 2019 году. В своем докладе он подчеркнул, что количество нарушений дисциплины среди сотрудников, по сравнению с 2018 годом, уменьшилось почти в три раза. По спецконтингенту возросло количество взысканий. Это обусловлено тем, что требования по соблюдению режима содержания, а так же выполнения правил внутреннего распорядка возросли.
В отчете заместителя начальника ВУ ГСИН МЮ ПМР по тыловому обеспечению – начальника отдела тылового обеспечения подполковника юстиции Прутян Г.П. отмечается огромный фронт работ по улучшению бытовых условий содержания воспитанников, выполненных в 2019 году. Так же проводились работы, направленные на увеличение производительности подсобного сельского хозяйства при Воспитательном учреждении ГСИН МЮ ПМР.
О состоянии оперативной работы доложил инспектор ОРиО ВУ ГСИН МЮ ПМР капитан юстиции Кишка И.Ю. За отчетный период Отделом режима и охраны была проделана работа на предупреждение и пресечению правонарушений среди воспитанников. Проведены мероприятия нацеленные на изъятие и недопущение проникновения запрещенных предметов на территорию учреждения и жилой зоны.
Подвел итоги работы учреждения за отчетный период начальник ВУ ГСИН МЮ ПМР подполковник юстиции Король И.М. Руководитель учреждения подчеркнул, что дисциплина среди сотрудников и спецконтингента повысилась, отметив немаловажную заслугу в этом отдела воспитательной работы и выразив надежду на дальнейшее совершенствование форм и методов воспитательной работы с личным составом и несовершеннолетними осужденными. Подполковник юстиции Король И.М. отметил огромный вклад отдела тылового обеспечения в улучшение бытовых условий воспитанников и сотрудников.
Подвел итоги, а так же дал объективную оценку деятельности учреждения первый заместитель начальника ГСИН МЮ ПМР по режиму и оперативной работе подполковник юстиции Челак И.И. «Рост и снижение тех или иных показателей говорит о том, что сотрудники добросовестно относятся к своим обязанностям и принципиальны в выполнении своего долга»,-подчеркнул он. Учитывая опыт проведенных курсов первоначальной подготовки рядового и сержантского состава, а так же повышения квалификации младшего начальствующего состава на базе ТЮИ МВД ПМР, Игорь Иорданович нацелил руководство учреждения в предстоящем квартале и текущем году на улучшение качества проведения занятий по служебной подготовке личного состава. В целом работу Воспитательного учреждения ГСИН МЮ ПМР первый заместитель начальника ГСИН МЮ ПМР по режиму и оперативной работе подполковник юстиции Челак И.И. оценил на «хорошо».