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Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Часы Судного дня перевели на 20 секунд вперед

Символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд вперед, теперь они показывают 23:58:20. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 23 января на сайте организации «Бюллетень ученых-атомщиков».

Таким образом, до полуночи, которая означает момент ядерного катаклизма, осталось 100 секунд. По словам главы «Бюллетеня ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон, это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов, передает iz.ru.

В качестве причин для сдвига стрелок ученые называют рост ядерной угрозы, недостаточные действия в вопросе климатических изменений и кампании по распространению дезинформации в киберпространстве. Бронсон отметила, что за последние два года «влиятельные лидеры» разрушают самые эффективные методы сдерживания таких угроз — международные соглашения с жесткими режимами контроля.

Как отмечает «Газета.ру», в течение прошлого года часы Судного дня не двигались. При этом в январе 2018-го их стрелки переместились на 30 секунд вперед, и стали показывать 23:58.
iz.ru
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