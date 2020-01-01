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Новая жизнь бендерского "Дельфина"

Новая жизнь бендерского "Дельфина"

Опустевший ещё в начале 90-х единственный в Бендерах бассейн "Дельфин" вновь открывает свои двери для всех любителей плавания от мала до велика. Здание бассейна было построено в конце 60-х годов. Не одно поколение бендерчан занималось здесь плаванием, и вот, спустя почти 20 лет, "Дельфин" начинает новую жизнь.
Накануне открытия первыми гостями бассейна стали журналисты. Они узнали о том, как произошла перезагрузка объекта, о его финансировании и что сегодня из себя представляет современный комплекс.

  • Сегодня, 16:08
  • DTV
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