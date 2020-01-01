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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 17 по 23 января на территории республики зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 166 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, за отчётный период было зафиксировано одно убийство (подозреваемый установлен), один грабёж (раскрыт), один факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (подозреваемый задержан), 26 краж (12 из них раскрыты по горячим следам), один угон транспортного средства (раскрыт). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и шесть преступлений в сфере экономики (подозреваемые установлены).

Сотрудниками органов внутренних дел разысканы семь человек, обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск. Представителями подразделений УпВМ МВД ПМР выявлены и задержаны десять госдолжников, два неплательщика алиментов.

Сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел за минувшую неделю зафиксировано 1093 нарушения правил дорожного движения. Отстранён от управления 21 водитель, находившийся за рулём в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено семь нарушителей, в г. Тирасполь и Рыбницком районе – по пять, в Слободзейском районе – два. В Григориопольском и Каменском районах – по одному.

С 17 по 23 января на территории республики зарегистрировано пять возгораний. В результате пожаров погибли два человека (в г. Тирасполь, с. Ержово), один получил травмы (в с. Советское). За нарушение правил пожарной безопасности составлен 31 административный протокол.
mvdpmr.org
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