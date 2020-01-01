Промышленность Приднестровской Молдавской Республики произвела за весь 2019 год потребительских товаров в текущих ценах на сумму 3 млрд. 754 млн. 755 тыс. рублей против 3 786 737 000 рублей за аналогичный период 2018 года. Падение производства за отчетный период составило 0,8%.
Согласно официальным статистическим расчетам, потребительские товары подразделяются на продовольственные и непродовольственные товары, винно-водочные изделия и пиво, а также товары лёгкой промышленности, передает newspmr.com.
За период январь-декабрь 2019 года рост производства зафиксирован только в продовольственном секторе – на 4%. Остальные три направления просели: товары лёгкой промышленности – на 5,8%; непродовольственные товары – на 4,9%; винно-водочные изделий – на 2,1%.
Приднестровье за отчетный период произвело продовольственных товаров на сумму 1 млрд. 800 млн. 281 тыс. рублей, против 1 731 722 000 приднестровских рублей за этот же отчетный период 2018 года. Отмечен рост производства на 4,0% в данной отрасли промышленности республики.
За этот же период непродовольственных товаров в республике было произведено на сумму 1 млрд. 954 млн. 294 тыс. рублей. В январе-декабре 2018 года – 2 055 015 000 рублей. Спад производства – 4,9%.
Винно-водочных изделий и пива в ПМР по результатам прошлого года произведено на сумму 519 млн. 888 тыс. рублей, что соответствует 97,9% от показателей 2018 года (531 193 000 руб.)
Производство товаров лёгкой промышленности снизилось на 5,8%. В январе-декабре 2019 года предприятиями Приднестровья произведено товаров этой группы на сумму 1 млрд. 860 млн. 463 тыс. рублей, против 1 974 803 000 рублей в 2018 году.
По объему производства потребительских товаров за двенадцать месяцев прошедшего года пять регионов Приднестровья снизили производство потребительских товаров и только два – увеличили.
Положительных по итогам года результатов добились Дубоссарский и Григориопольский районы. Дубоссарцы произвели потребительских товаров в 2019 году на 8,1%, а григориопольчане – на 5% больше соответствующего предыдущего расчетного периода.
Снижение производства допустили пять приднестровских региона: Каменский район – на 15,2%; Рыбницкий район – на 10,6%; г. Бендеры – 1,8%; Слободзейский район – 0,9%; г. Тирасполя – 0,3% от показателей 2018 года.
Справка: Потребительские товары – товары бытового назначения, необходимые для удовлетворения потребностей человека для личного, семейного или домашнего использования.