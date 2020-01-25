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Двухлетнюю девочку спасли из-под завала через сутки после землетрясения в Турции

Двухлетнюю девочку спасли из-под завала через сутки после землетрясения в Турции

Спасатели извлекли из-под завалов через сутки после сильного землетрясения на востоке Турции двухлетнюю девочку, сообщил журналистам глава минздрава Турции Фахреттин Коджа.

Девочка находилась под завалами разрушенного здания в городе Элязыг вместе с матерью, которую спасли позднее. Девочка находится в сознании, она доставлена в больницу, сообщает ria.ru.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.

Число погибших при землетрясении достигло 31 человека. По последним данным, пострадали 1466 человек. Спасатели извлекли из-под обломков 43 человека.

ria.ru
  • Сегодня, 07:17
  • DTV
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