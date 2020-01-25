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В Польше захотели денег от России и Германии за ущерб во Вторую мировую

В Польше захотели денег от России и Германии за ущерб во Вторую мировую

Польша хотела бы получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но и от России, сообщает РИА Новости в субботу, 25 января.

Об этом заявил в интервью таблоиду Bild лидер правящей в стране партии «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский, передает lenta.ru
«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить», — заявил он, добавив, что не верит в то, что доживет до этого момента.

Качиньский подчеркнул, что требования Польши в этом вопросе «не имеют срока давности».

В 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, 1 сентября 2019 года, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава намерена потребовать от Германии заплатить за нападение нацистов. В Берлине неоднократно заявляли, что делать этого не намерены, поскольку уже перечислили достаточно крупные репарации. В Москве на подобные претензии со стороны Польши также отвечали, что никаких компенсаций от России Варшава не получит, так как у нее нет на это прав.

Тема репараций обсуждается в Польше с 2017-го, когда Ярослав Качиньский заявил, что «страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии». Власти Польши считают, что республика понесла «из-за оккупационной политики Берлина самые большие по отношению к общей численности населения и национальному достоянию потери из всех стран Европы». По предварительным данным, ущерб оценивается почти в 1 триллион долларов.

На Потсдамской конференции в 1945 году было подписано соглашение, согласно которому Польша получала репарации из доли СССР, поступавшей из восточной оккупационной зоны Германии. В 1953 году польское правительство отказалось от компенсаций, заключив соответствующий договор с Москвой.

Lenta.ru
  • Сегодня, 07:18
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