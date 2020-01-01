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Приднестровские ориентировщики – кандидаты на попадание в состав сборной Молдавии

Приднестровские ориентировщики – кандидаты на попадание в состав сборной Молдавии

Федерация спортивного ориентирования Молдавии опубликовала критерии отбора в сборную. Сборники примут участие в международных соревнованиях этого года. Главный старт у взрослых спортсменов – чемпионат мира по спринту. Он пройдёт в июле в Дании, сообщает novostipmr.com ссылаясь на Радио 1.

Кандидаты на поездку - спортсмены, имеющие больше всех побед в 4-х отборочных стартах. Это – международные рейтинговые турниры по спринту на Украине, в Болгарии, а также майский чемпионат Молдавии.

Второй по значимости старт - чемпионат Европы в лесных дисциплинах. Он пройдёт в августе в Эстонии. Чтобы поехать на эти соревнования, нужно успешно выступить на 6-ти отборочных стартах. Это чемпионаты Молдавии и Украины и рейтинговый турнир в Киеве. Похожие требования для попадания в сборную и к другим возрастным группам – молодёжи и юниорам. Кроме того, молодым спортсменам необходимо выполнить норматив в беге на средние дистанции.

Отметим, что приднестровские ориентировщики постоянно входят в состав сборной Молдавии. Это Галина Рыбедюк и братья Фомичёвы. В последние время наши спортсмены всё чаще попадают в молодёжную и юниорскую сборные Молдавии.

novostipmr.com
  • Сегодня, 07:20
  • DTV
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