Результаты служебной деятельности за 2019 год стали главной темой отчетных совещаний, состоявшихся накануне в региональных таможнях ГТК ПМР. Подведение итогов на местах прошло с участием представителей управления таможенного комитета, руководителей таможен и личного состава, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета ПМР.
В ходе совещаний начальники таможен представили информацию, характеризующую деятельность их подразделения в прошедшем году по основным направлениям. Проанализированы показатели внешнеторгового оборота, активность экономических агентов в зоне деятельности таможен, суммы взысканных таможенных платежей в сравнении с предыдущими годами. Названы внутренние и внешние факторы, обусловившие показатели-2019 в каждой из таможен.
Прошлый год ознаменовался для таможенных органов ПМР запуском Центра электронного декларирования (ЦЭД) и внедрением технологии электронного декларирования экспорта, в связи чем изменениям подверглись структура и функции региональных таможен (образованы отделы фактического контроля, исключены функции по таможенному оформлению экспорта с одновременным возложением задач по фактическому контролю за вывозом товаров, выпускаемых ЦЭД, на инспекторов ТПП).
В ходе совещаний было отмечено, что в условиях перехода на «цифру» и реорганизации деятельности личный состав региональных таможен успешно справляется с поставленными задачами, а приднестровские экспортеры отмечают преимущества проводимых изменений.
В качестве заметной тенденции в 2019 г. зафиксировано повышение в сравнении с 2018 г. количества таможенных деклараций, оформленных в пунктах пропуска (например, в Тираспольской таможне зафиксирован рост на 19%, в Рыбницкой – на 47%, Бендерской таможне – 46%), а также сумм таможенных платежей, взысканных на ТПП, что свидетельствует о росте внешнеторговой активности индивидуальных предпринимателей.
Одновременно сократилось число экспортных таможенных деклараций, оформляемых в пунктах пропуска физическими лицами. Такая статистика обусловлена либерализацией таможенного законодательства и введенным с 1 января 2019 г. разрешением вывозить физическим лицам-нерезидентам для личного пользования без заполнения таможенной декларации товары стоимостью до 1 000 долл. США.
Отдельное внимание при подведении итогов в региональных таможнях было уделено анализу результатов правоохранительной деятельности. Обращаясь к личному составу, начальники таможен указали на необходимость продолжения работы по повышению качества таможенного контроля при одновременном ускорении таможенных процедур для граждан, пересекающих границу, и для экономических агентов республики.
Общие итоги работы правоохранительных подразделений за 2019 год в ГТК подведут в конце января, после чего результаты деятельности таможенных органов будут представлены Главе государства в ходе ежегодной отчетной Коллегии.