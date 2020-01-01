Останки восьми солдат Красной армии периода Великой Отечественной войны найдены в Молдове.
– В ходе спасательной поисковой операции, проведенной в Леовском районе Республики Молдова поисковым отрядом "Август" и Русским историко-патриотическим клубом, были обнаружены останки 8-ми неизвестных солдат Красной армии, погибших в августе 1944-го года в ходе освобождения Молдавии от фашизма, - сообщил в соцсетях председатель Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович, передает bloknot-moldova.md.
По его словам, судя по положению останков, захоронение было первоначально обнаружено несколько десятилетий назад и частично распахано.
– Три солдатские каски, две пары ботинок, два перочинных ножа и, к большому сожалению, ничего, что могло бы указать на имена погибших героев. Работы по исследованию данного участка на предмет наличия других воинских захоронений будут продолжены, - заключил Петрович.