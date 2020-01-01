Сегодня 27 лет исполняется Республиканскому общественному движению «Союз молдаван Приднестровья». Его основной целью является сохранение молдавского этноса, культуры, языка и традиций.
На сегодняшний день в организацию входят более 200 тысяч человек, говорящих на молдавском языке, а также приднестровцев, считающих себя частью молдавской этнической культуры, передает novostipmr.com.
А началось всё с того, что в декабре 1992 года группа активистов – молдаван во главе с первым ректором ПГУ Василием Яковлевым решили создать Союз молдаван Приднестровья. И уже через месяц 27 января 1993 года движение было зарегистрировано официально.
В каждом городе и районе республики есть филиалы РОД «Союз молдаван Приднестровья». В Тирасполе его возглавляют сразу три человека - Дорина Габужа, Галина Ищенко и Галина Гурски. За Бендерское отделение отвечает Светлана Галбен. В Слободзее с членами организации общается Лариса Какарчан. Григориопольским филиалом руководит Наталья Думитрашку. Дубоссарское направление находится в ведении Василия Дзенгана. Филиалами РОД «Союз молдаван Приднестровья» в Каменке и Рыбнице занимаются Валериян Деревчук и Валентина Никулай.
На протяжении 27 лет организация активно участвует во многих социально-значимых делах государства. Наиболее существенным является образовательное направление, а именно обеспечение школьной литературой на молдавском языке.
«Её невозможно нигде закупить, поскольку молдавский язык на кириллической графике сохранился только в Приднестровье. Министерство просвещения принимает посильное участие в решении данной проблемы – издают переводные учебники для начальной школы по основным предметам обучения детей в молдавских школах», - рассказал председатель РОД «Союз молдаван Приднестровья» Сергей Санду.
Руководитель также отметил, что на нехватку учебников обратил внимание и Президент ПМР Вадим Красносельский, поручив обеспечить как молдавские, так и украинские школы необходимой учебной литературой.
«Сейчас этим вопросом, по имеющейся у нас информации, в Правительстве занимаются самым серьёзным образом», - отметил Сергей Санду.
Также при Приднестровском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко работает научная исследовательская лаборатория «Факла», которой руководит заместитель председателя РОД «Союз молдаван Приднестровья» Дорина Габужа. Не так давно специалисты осуществили переработку режима орфографической графики молдавского языка.
Ежегодно Союз молдаван принимает активное участие в организации масштабных культурных мероприятий. Например, с 1 по 10 марта в Приднестровье проходит яркий фестиваль искусств «Мэрцишор». Осенью самодеятельные коллективы из разных районов собираются на фестиваль «Хора тоамней». В этот период движение также организует конкурсы колодцев и народных промыслов, а зимой устраивает рождественские колядки.
В 2019 году РОД «Союз молдаван Приднестровья» впервые вышло на международный уровень. Организация заключила договор о сотрудничестве с национальной общиной молдаван российского города Курск. В том же году приднестровские молдаване посетили Курск, где приняли участие в научно-практической конференции, посвящённой жизни молдаван в Российской Федерации.
В 27 годовщину образования РОД «Союз молдаван Приднестровья» Сергей Санду признался, что несмотря ни на что, они сумели отстоять и сохранить молдавский язык на кириллической графике.
«Мы, молдаване Приднестровья, остаёмся верными сделанному 27 лет назад выбору – сохранению мира и согласия в обществе. Сила приднестровского народа – в сплочённости и любви к родной земле. И никакие языковые различия не являются препятствием для мирной жизни и созидательного труда», - подчеркнул Сергей Санду. novostipmr.com