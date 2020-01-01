Бендерская команда «Тигина» возглавила турнирную таблицу юношеского чемпионата Молдавии по футзалу. В третьем туре бендерчане обыграли спортсменов из спортшколы села Магдачешты со счётом 5:2, сообщает novostipmr.comссылаясь на Радио 1.
Дважды отличились Виктор Павлов, который входит в тройку лучших бомбардиров дивизии Б, и Владимир Бреккель. Один гол на счету Игоря Савченко.
Это уже третья победа бендерской команды в чемпионате. Отметим, что в состав «Тигины» входят игроки, выступающие в чемпионате Молдавии по футболу за команду «Тигина-2», а также несколько воспитанников тираспольской школы футбола.
Дивизия Б организована для спортсменов до 17 лет. Лучшие футболисты войдут в юношескую сборную Молдавии по футзалу. Пять бендерчан, в том числе и вратарь Максим Катан, вызваны на тренировки сборной. В феврале запланирован товарищеский матч.