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«Тигина» лидирует в юношеском чемпионате Молдавии по футзалу

«Тигина» лидирует в юношеском чемпионате Молдавии по футзалу

Бендерская команда «Тигина» возглавила турнирную таблицу юношеского чемпионата Молдавии по футзалу. В третьем туре бендерчане обыграли спортсменов из спортшколы села Магдачешты со счётом 5:2, сообщает novostipmr.comссылаясь на Радио 1.

Дважды отличились Виктор Павлов, который входит в тройку лучших бомбардиров дивизии Б, и Владимир Бреккель. Один гол на счету Игоря Савченко.

Это уже третья победа бендерской команды в чемпионате. Отметим, что в состав «Тигины» входят игроки, выступающие в чемпионате Молдавии по футболу за команду «Тигина-2», а также несколько воспитанников тираспольской школы футбола.

Дивизия Б организована для спортсменов до 17 лет. Лучшие футболисты войдут в юношескую сборную Молдавии по футзалу. Пять бендерчан, в том числе и вратарь Максим Катан, вызваны на тренировки сборной. В феврале запланирован товарищеский матч.

novostipmr.com
  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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