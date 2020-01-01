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Граждане должны быть в безопасности

Граждане должны быть в безопасности

Бендерские сотрудники ГАИ начали плановую операцию «Перегруз». С семи утра стражи порядка инспектировали маршрутные такси. Проверяли, как много пассажиров едет в транспорте стоя.

Как сообщает пресс-служба МВД ПМР, в часы пик – с 7 до 9 часов и с 16:30 до 18:30 – перевозка пассажиров стоя разрешёна, но не более пяти человек одновременно.

Один из передвижных постов Госавтоинспекции расположился на Тираспольском шоссе. Сотрудники ГАИ останавливали микроавтобусы, курсирующие по маршруту № 20.

В течение часа были проверены девять автомобилей. Три водителя привлечены к административной ответственности за перегруз.

Рейдовые мероприятия продолжатся. Граждане должны быть в безопасности.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 43
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