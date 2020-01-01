Депутаты рассмотрели проект Бюджета 2020 Планируемый доход бюджета города Бендеры на 2020 год составит чуть больше 248 млн. рублей. Предельный размер дефицита бюджета - 277 млн. рублей. Но, учитывая субсидии республиканского бюджета из Дорожного Фонда ПМР в размере более 26 млн. рублей, а также субсидии в рамках Сметы расходов Фонда развития и стимулирования территорий городов и районов в сумме более 2 млн. рублей 2020 год впервые будет не дефицитным. Расходы пойдут на финансирование социально-защищенных статей – это зарплаты, пособия, питание и медикаменты. На целевые программы капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства города Бендеры, развитие дорожной отрасли, фонды экономического и социального развития города, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.
В конце декабря 2019 года были внесены изменения в республиканский бюджет, в связи с этим должен быть приведен в соответствие городской бюджет. Изменения коснулись увеличения предельных расходов и предельного размера дефицита. Источниками покрытия дефицита названы средства, выделяемые из Резервного фонда Президента и Правительства ПМР.
Также комиссия внесла изменения в Положение «О порядке проведения тендера муниципальными унитарными предприятиями на право заключения договоров на исполнение работ, оказанию услуг и закупке материальных ценностей». Теперь, если сумма тендера превышает 300 тысяч рублей, решение о проведении тендера при совершении сделок по закупке товаров, выполнению работ, предоставлению услуг, принимается руководителем муниципального унитарного предприятия на основании рекомендаций тендерной комиссии.
Депутатская комиссия обсудила проект Сметы расходов Резервного фонда города на 2020 год. 1.5 млн. рублей планируется потратить на материальную помощь социально незащищенным слоям населения, на непредвиденные расходы и на проведение общегородских мероприятий.
В 2020 году продолжится программа кредитования молодых семей. На эти цели выделят чуть больше 400 тысяч рублей. Молодыми считаются семьи, в которых оба супруга вступили в первый брак и хотя бы одному из них нет ещё 35 лет.
Депутатская комиссия рассмотрела проект программы "По ведению государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству, проведению работ по формированию земельных участков и составлению планов земельных участков"
Как сообщает пресс-служба Бендерского городского Совета народных депутатов, постоянная комиссия городского Совета народных депутатов по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным ресурсам на первом в наступившем году заседании рассмотрела ряд традиционных вопросов. Возглавил работу комиссии Александр Колесниченко.
Депутаты комиссии рассмотрели проект целевой Программы «По ведению государственного земельного кадастра, инвентаризации земель и землеустройству, проведению работ по формированию земельных участков и составлению планов земельных участков на территории административно-территориального образования г. Бендеры на 2020-2030г». Целью программы, по мнению госадминистрации, является создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом. Таким образом, планируется сформировать базу государственного земельного кадастра. Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий составит 5,5 млн. рублей.
Профильная комиссия внесла изменения в Правила «О благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории г. Бендеры». Все корректировки будут опубликованы и доступны к ознакомлению.
Предупредить собственника о необходимости проведения ремонтных работ в своей квартире или домовладении в порядке, предусмотренном статьей 310 Гражданского Кодекса ПМР, – такое решение часто принимает профильная депутатская комиссия по промышленности, архитектуре и муниципальной собственности. По истечении шести месяцев, в случае невыполнения данного предупреждения Бендерский городской Совет народных депутатов направляет исковое заявление в адрес Бендерского городского суда о продаже с публичных торгов бесхозяйственно содержимых жилых помещений. В этот раз профильная комиссия вынесла 12 предупреждений и 8 исков в суд.
Также комиссия рассмотрела и согласовала безвозмездную передачу комплекса строений по улице Комсомольская,51 из государственной собственности в муниципальную.