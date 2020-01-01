Величина внешнеторгового оборота Приднестровской Молдавской Республики по итогам 2019 года составила в эквиваленте 1 865,9 млн долларов, или 98,0% от сопоставимого показателя предыдущего года. Стоимостной объем экспортных поставок сложился в размере 657,3 млн долларов, что ниже показателя 2018 года на 5,0%. Объем импорта в денежном эквиваленте (включая операции физических лиц) составил 1 208,6 млн долларов – минус 0,4% к показателю годовой давности. Отмеченная динамика обусловила формирование отрицательного сальдо внешнеторговых операций Приднестровья в размере 551,3 млн долларов против 521,0 млн долларов в 2018 году, передает newspmr.com.
ЭКСПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
В 2019 году основной объем приднестровских товаров был направлен в следующие страны:
Республика Молдова – 37,6% совокупного экспорта, или 247,3 млн долларов – 118,9% к уровню 2018 года. Поставки формировали топливно-энергетические товары – 58,6%, минеральные продукты – 16,9%, металлы и изделия из них – 14,5%, а также продовольственные товары и сырье – 8,5%. Прирост зафиксирован по всем товарным категориям, за исключением продовольствия.
Украина – 19,1% совокупного экспорта, или 125,6 млн долларов – 89,1% к уровню 2018 года. В данном направлении наращивались продажи продовольственных товаров и сырья – до 65,1% в структуре поставок при отрицательной динамике по металлам и изделиям из них – 25,3%, а также минеральным продуктам – 4,9%.
Российская Федерация – 13,2% совокупного экспорта, или 86,7 млн долларов – 120,6% к уровню 2018 года. В больших, чем годом ранее, объемах российским контрагентам поступала машиностроительная продукция – 32,4% в структуре поставок, товары легкой промышленности – 20,2%, металлы и изделия из них – 19,0%, продовольственные товары и сырье – 14,5%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 10,0%.
Румыния – 13,1% совокупного экспорта, или 86,0 млн долларов – 79,3% к уровню годом ранее. Сокращение связано с сокращением поставок металлов и изделий из них, на которые пришлось 93,3% поставок.
Польша – 5,3%, или 34,9 млн долларов. Это 46,6% к уровню предыдущего отчетного периода, 95,9% из которых – экспорт металлов и изделий из них.
Италия – 3,6%, или 23,5 млн долларов – 86,4% к уровню 2018 года. В данную страну в основном экспортируются текстильные изделия – 93,2%.
ИМПОРТ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
Значительная часть импортируемой продукции поступала на территорию республики из следующих стран:
Российская Федерация – 45,8% совокупного импорта, или 554,0 млн долларов – 113,4% к уровню 2018 года. Из России в большем объеме поступали топливно-энергетические товары – 78,0% ввоза, металлы и изделия из них – 6,9%, а также машиностроительная продукция – 4,2%. Закупки продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 4,7%, напротив, несколько снизились.
Украина – 15,1%, или 182,8 млн долларов – 66,3% к уровню предыдущего года. Снижение поставок отмечено по всем ключевым позициям: продовольственные товары и сырье – 31,3% украинского импорта, металлы и изделия из них – 12,2%, машиностроительная продукция – 11,9%, продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности – 11,6%, топливно-энергетические товары – 5,2%.
Молдова – 8,8%, или 106,8 млн долларов – 80,6% к уровню 2018 года, более 50% в структуре которых – металлы и изделия из них. Наращивались поставки от молдавских контрагентов продовольственных товаров и сырья – 14,5%, машиностроительной продукции – 7,8%.
Румыния – 7,1%, или 86,3 млн долларов – 174,7% к уровню предыдущего года. Возросли стоимостные объемы ввоза металлов и изделий из них – 55,2% поставок, топливно-энергетических товаров – 19,8%, машиностроительной продукции – 15,7%, продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности – 4,4%.
Белоруссия – 3,8%, или 45,8 млн долларов – 97,0% к уровню 2018 года. Преимущественно из данной страны импортировались топливно-энергетические товары – 57,9%, продовольственные товары и сырье – 7,5%, а также машиностроительная продукция – 7,1%. По итогам 2019 года увеличение поставок отмечалось лишь по продовольственным товарам и сырью.