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Ученые из Австралии первыми за пределами Китая воссоздали новый коронавирус

Ученые из Австралии первыми за пределами Китая воссоздали новый коронавирус

Открытие австралийских ученых, воссоздавших коронавирус из Китая в лабораторных условиях, передадут Всемирной организации здравоохранения.

Австралийские ученые первыми за пределами Китая сумели воссоздать в лабораторных условиях коронавирус 2019-nCoV, сообщило 29 января австралийское издание ABC News, передает gordonua.com.

Исследователи мельбурнской лаборатории смогли вырастить коронавирус из образца пациента. Это открытие поможет в разработке вакцины, его передадут Всемирной организации здравоохранения.

Как заявил руководитель лаборатории идентификации вирусов в институте инфекции и иммунитета доктор Джулиан Дрюс, "это станет поворотным моментом" в исследовании китайского заболевания.

Издание отмечает, что первой, кто воссоздал коронавирус, была лаборатория в Китае.

Ученые подчеркнули, что теперь можно диагностировать коронавирус у зараженных людей на ранних стадиях, еще до появления симптомов.

Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухане в китайской провинции Хубэй. Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. По состоянию на 29 января известно, что 132 человека умерли, количество заболевших составило 6053 человека.

21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

23 января во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что пока не будут объявлять чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. 27 января ВОЗ исправила оценку риска коронавируса 2019-nCoV на глобальном уровне с "умеренного" на "высокий".

В Украине ни одного случая заражения вирусом по состоянию на 28 января не было. Всем прибывшим в аэропорт Борисполь из Китая измеряют температуру.

28 января в Министерстве здравоохранения Украины заявили, что случаи коронавируса, кроме Китая, были зарегистрированы в 12 странах.
gordonua.com
  • Вчера, 10:59
  • DTV
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