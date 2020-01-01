В ходе заседания Комитета по образованию, науке и культуре депутаты рассмотрели законопроект, вносящий изменения в закон «О недвижимых объектах культурного наследия». Его автор – депутат Верховного Совета Михаил Бурла. Документ направлен на сокращение срока включения недвижимых объектов культурного наследия в Единый государственный реестр – с 70 до 40 лет. Законопроект уже принят в первом чтении. Ко второму чтению подготовлены поправки технического характера, передает пресс-служба ВС ПМР.
В июне прошлого года президент Вадим Красносельский подписал принятый Верховным Советом закон, утверждающий Единый государственный реестр недвижимых объектов культурного наследия республики. В реестре – более двух тысяч объектов. Это памятники истории, градостроительства и архитектуры, искусства и археологии. В реестр уже включены памятники, которым чуть более сорока лет: памятник А. В. Суворову, который был открыт в столице республики 23 ноября 1979 года, и памятник воинам-авиаторам, служившим в 17-й воздушной армии, освобождавшей Тирасполь. Монумент, на котором установлен истребитель МиГ-19, открыт в 1975 году в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Объекты культурного наследия с момента внесения их в государственный реестр подлежат государственной охране.
Парламентарий Михаил Бурла считает необходимым в исключительных случаях включать в реестр памятники, созданные менее 40 лет назад. К таковым относятся кафедральный собор Рождества Христова, памятники погибшим защитникам ПМР, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане на мемориальном комплексе Славы в Тирасполе, арка мира «Блаженны миротворцы», установленной в 2017 году между с. Парканы и г. Бендеры.
«Многие объекты культурного наследия до того, как их включат в реестр, могут разрушиться. Важно их вовремя сохранить для следующих поколений», – ранее отмечал Михаил Бурла.
Что касается объектов археологического наследия, по мнению автора, их необходимо вносить в реестр, если с момента возникновения прошло не менее 100 лет. Предложенные нормы аналогичны нормам российского законодательства.
Законопроект в окончательном чтении рассмотрит депутатский корпус в ходе пленарного заседания.