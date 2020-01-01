Орден «За личное мужество» (посмертно) был удостоен старший лейтенант милиции Сергей Юрко. Награду передал матери погибшего сотрудника министр внутренних дел Руслан Мова. Он отметил, что поступок Сергея Юрко – пример героического служения Родине, и о нём никогда не забудут, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Инспектор Батальона патрульно-постовой службы УВД г. Бендеры старший лейтенант милиции Сергей Юрко был смертельно ранен в ходе мероприятий по задержанию вооружённого преступника. Около одиннадцати часов ночи 14 января Сергей получил огнестрельное ранение в область груди. Несколько часов за жизнь молодого парня боролись врачи. Сергей скончался на операционном столе 15 января в 2:35. Ему было 25 лет.
Сотрудники подразделений МВД ПМР, которые принимали участие в операции по задержанию особо опасного преступника, были удостоены государственных наград. Медаль «За отвагу» глава ведомства вручил Павлу Зинченко и Владиславу Обручкову. Александр Высочанский удостоен медали «За боевые заслуги». Роман Георгиенко награждён Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики. Василию Кожокарю министр внутренних дел вручил нагрудный знак «За отличную службу в МВД». mvdpmr.org