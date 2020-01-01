Dnestr.TV

 
0

Сергея Юрко посмертно наградили орденом «За личное мужество»

Сергея Юрко посмертно наградили орденом «За личное мужество»

Орден «За личное мужество» (посмертно) был удостоен старший лейтенант милиции Сергей Юрко. Награду передал матери погибшего сотрудника министр внутренних дел Руслан Мова. Он отметил, что поступок Сергея Юрко – пример героического служения Родине, и о нём никогда не забудут, сообщает пресс-служба МВД ПМР.

Инспектор Батальона патрульно-постовой службы УВД г. Бендеры старший лейтенант милиции Сергей Юрко был смертельно ранен в ходе мероприятий по задержанию вооружённого преступника. Около одиннадцати часов ночи 14 января Сергей получил огнестрельное ранение в область груди. Несколько часов за жизнь молодого парня боролись врачи. Сергей скончался на операционном столе 15 января в 2:35. Ему было 25 лет.

Сотрудники подразделений МВД ПМР, которые принимали участие в операции по задержанию особо опасного преступника, были удостоены государственных наград. Медаль «За отвагу» глава ведомства вручил Павлу Зинченко и Владиславу Обручкову. Александр Высочанский удостоен медали «За боевые заслуги». Роман Георгиенко награждён Грамотой Президента Приднестровской Молдавской Республики. Василию Кожокарю министр внутренних дел вручил нагрудный знак «За отличную службу в МВД».
mvdpmr.org
  • Вчера, 11:12
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна