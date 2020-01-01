Участие в слушаниях приняли руководители служб и управлений, депутаты городского Совета, представители Прокуратуры, Общественного совета, горожане.
Бюджет Бендер по-прежнему останется социально ориентированным. Но впервые за последние годы он – бездотационный, сообщается на сайте Госадминистрации г. Бендеры.
Первый заместитель главы госадминистрации Людмила Шеленкова озвучила пункты проекта основного финансового документа. Предполагается, что доходы составят 248 млн, расходы – 277 млн рублей.
В предусмотренные доходы вошли: поступления по целевому бюджетному экологическому фонду; доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; средства, подлежащие возврату в бюджет города в качестве платежей по погашению бюджетных кредитов молодым семьям; налог на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории горсовета и прочие. В этом году из Дорожного фонда ПМР на ремонт дорог и развитие отрасли предусмотрены субсидии в размере 26 млн рублей. Это значительно больше, чем в прошлые годы. В Бендерах продолжат ремонт и реконструкцию дорог и тротуаров, будут и дальше благоустраивать дворы школ и детсадов (в этом году сюда войдут и объекты культурного назначения). В бюджете заложены средства на приобретение оборудования и модернизацию дорожной техники.
Кроме того, по словам Людмилы Шеленковой, в первый раз закладываются в республиканский бюджет средства на развитие и стимулирование территорий городов и районов. В этом году сумма вложений составит 2 млн рублей.
В 2020-м финансироваться традиционно в первую очередь будут социально защищенные статьи – заработная плата, пособия, питание и медикаменты. Предусмотрено действие основных целевых программ, которые были в городе на протяжении последних лет - капитального ремонта жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и благоустройства города Бендеры, развития дорожной отрасли, а также фондов экономического и социального развития города. Продолжатся муниципальные программы кредитования молодых семей и капитальных вложений.
Будет действовать и республиканская программа Фонда капвложений, на ее финансирование предусмотрено более 20 млн рублей. В этом году часть средств уйдет на подготовку и проведение выборов в Верховный и местные Советы. К слову, единый день голосования намечен на 29-ое ноября.
Впервые за последние годы прогнозируемый бюджет бездотационный. Окончательное утверждение его основных статей пройдет на ближайшей сессии горсовета.