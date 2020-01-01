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Трассы, на которых будет вестись фото- и видеофиксация нарушений ПДД
Контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения пройдут с 1 по 15 февраля с 9:00 до 17:00, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба МВД ПМР.
Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в пределах следующих участков дорог:
- г. Рыбница, ул. Кирова, ул. Степная;
- г. Дубоссары, ул. Котовского, ул. Дзержинского;
- г. Дубоссары, микрорайон Лунга - ул. Свердлова;
- г. Григориополь, ул. Карла Маркса;
- с. Красная Горка, ул. Тираспольская;
- г. Тирасполь, ул. Шевченко, ул. Каховская, ул. 25 Октября;
- с. Карагаш, ул. Ленина;
- с. Парканы, ул. Мира, Тираспольское шоссе;
- г. Слободзея, ул. Ленина;
- г. Бендеры, ул. Ермакова, ул. 40 Лет МССР, ул. Бельцкая, ул. Б. Восстания, ул. Коммунистическая, ул. Котовского;
- с. Гиска, ул. Ленина;
- автодорога М-01 (Тирасполь – Каменка) с 1 по 120 км;
- автодорога М-14 (Брест - Кишинёв – Одесса) с 907 км по 956 км;
- автодорога Р-09 (Тирасполь – Бендеры) с 1 по 13 км.
novostipmr.com
- Вчера, 22:21
- DTV
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