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Трассы, на которых будет вестись фото- и видеофиксация нарушений ПДД

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Трассы, на которых будет вестись фото- и видеофиксация нарушений ПДД

Контрольные мероприятия по фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения пройдут с 1 по 15 февраля с 9:00 до 17:00, сообщает novostipmr.com ссылаясь на пресс-служба МВД ПМР.

Сотрудники Госавтоинспекции будут фиксировать нарушения ПДД в пределах следующих участков дорог:

- г. Рыбница, ул. Кирова, ул. Степная;

- г. Дубоссары, ул. Котовского, ул. Дзержинского;

- г. Дубоссары, микрорайон Лунга - ул. Свердлова;

- г. Григориополь, ул. Карла Маркса;

- с. Красная Горка, ул. Тираспольская;

- г. Тирасполь, ул. Шевченко, ул. Каховская, ул. 25 Октября;

- с. Карагаш, ул. Ленина;

- с. Парканы, ул. Мира, Тираспольское шоссе;

- г. Слободзея, ул. Ленина;

- г. Бендеры, ул. Ермакова, ул. 40 Лет МССР, ул. Бельцкая, ул. Б. Восстания, ул. Коммунистическая, ул. Котовского;

- с. Гиска, ул. Ленина;

- автодорога М-01 (Тирасполь – Каменка) с 1 по 120 км;

- автодорога М-14 (Брест - Кишинёв – Одесса) с 907 км по 956 км;

- автодорога Р-09 (Тирасполь – Бендеры) с 1 по 13 км.

novostipmr.com
  • Вчера, 22:21
  • DTV
  • Просмотров: 10
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