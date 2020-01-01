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Лицкай: Переговорный процесс "5+2" пройдет более активно и эффективно

Лицкай: Переговорный процесс "5+2" пройдет более активно и эффективно

РФ и Приднестровье готовы активизировать подготовку переговоров в формате "5+2".

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и президент Приднестровья Вадим Красносельский встретились в Москве и обсудили ход переговорного процесса Тирасполя и Кишинева по спорным вопросам, передает enews.md
Стороны подтвердили необходимость продолжать работу над нерешенными проблемами, которые сохраняются между двумя берегами Днестра. Рассмотрели ситуацию в регионе и весь комплекс российской поддержки непризнанной республики ради поддержания там социально-экономической стабильности, в частности, помощь ветеранам ВОВ в канун празднования 75-летия Победы.

Ситуацию прокомментировал политолог Валерий Лицкай.

- Эта встреча - знакомство с новым замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, который будет куратором Приднестровского направления. Нашими проблемами займется и очень серьезный и опытный Дмитрий Козак из администрации президента РФ, который всегда знает, что и как надо делать. Он четко знает свои задачи и будет им следовать.

Совершенно уверен, что в Москву последует поездка делегации из Кишинева. Все эти события - хороший сигнал о том, что переговорный процесс в формате "5+2" пойдет более активно и эффективно. Тем более, что это год выборов президента Молдовы, сказал Лицкай.

eNews.md
  • Вчера, 22:23
  • DTV
  • Просмотров: 13
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