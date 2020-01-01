РФ и Приднестровье готовы активизировать подготовку переговоров в формате "5+2".
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко и президент Приднестровья Вадим Красносельский встретились в Москве и обсудили ход переговорного процесса Тирасполя и Кишинева по спорным вопросам, передает enews.md Стороны подтвердили необходимость продолжать работу над нерешенными проблемами, которые сохраняются между двумя берегами Днестра. Рассмотрели ситуацию в регионе и весь комплекс российской поддержки непризнанной республики ради поддержания там социально-экономической стабильности, в частности, помощь ветеранам ВОВ в канун празднования 75-летия Победы.
Ситуацию прокомментировал политолог Валерий Лицкай.
- Эта встреча - знакомство с новым замминистра иностранных дел России Андреем Руденко, который будет куратором Приднестровского направления. Нашими проблемами займется и очень серьезный и опытный Дмитрий Козак из администрации президента РФ, который всегда знает, что и как надо делать. Он четко знает свои задачи и будет им следовать.
Совершенно уверен, что в Москву последует поездка делегации из Кишинева. Все эти события - хороший сигнал о том, что переговорный процесс в формате "5+2" пойдет более активно и эффективно. Тем более, что это год выборов президента Молдовы, сказал Лицкай.