Президент Молдовы Игорь Додон, выступая с речью на очередном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, рассказал на русском языке об урегулировании приднестровской проблемы, а также о мерах по укреплению доверия между двумя берегами Днестра, отметив, что это – один из важнейших приоритетов действующего руководства Республики Молдова, передает Noi.md.
Игорь Додон отметил, что в течение трёх лет у него состоялось семь встреч с руководством Приднестровья, в ходе которых обсуждались действия, направленные на решение проблем, с которыми сталкиваются на обоих берегах Днестра. "Мы поддерживаем прогресс, достигнутый в 2017–2019 годах по вопросам реализации мер укрепления доверия из так называемого пакета «Берлин+» в рамках «Формата 5+2». Хочу отметить, что из восьми мер доверия шесть были реализованы или находятся в стадии реализации", - подчеркнул глава государства.
Среди наиболее важных мер он назвал: выдачу нейтральных регистрационных номеров для автомобилей левобережья Днестра, признание дипломов учебных заведений Приднестровского региона, решение проблемы мобильной связи.
Игорь Додон отметил, что в поле зрения администрации президента, парламента и правительства остается соблюдение прав и свобод человека в Приднестровском регионе в правовом, экономическом и гуманитарном плане. По мнению главы государства, данная проблематика может активнее обсуждаться и в рамках «Формата 5+2» при поддержке ОБСЕ и Совета Европы.
По словам президента, другой важной задачей в развитии диалога по приднестровской проблематике для руководства страны и всего политического класса является разработка основных параметров особого статуса Приднестровья в составе суверенной и территориально целостной Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ, с соответствующим механизмом гарантий основных прав и свобод человека.
"Как один из ключевых факторов позитивного влияния на процесс приднестровского урегулирования мы рассматриваем реализацию Стратегии по продвижению международного признания статуса постоянного нейтралитета Республики Молдовы, что, безусловно, будет способствовать укреплению безопасности в данном регионе Европы. В связи с этим мы приветствуем инициативу Российской Федерации, озвученную в августе 2019 года, о намерении возобновить процесс вывоза и утилизации боеприпасов с территории Республики Молдова", - заявил глава молдавского государства. Noi.md