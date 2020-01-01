Cреднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год составила 4 702 рублей ПМР ($292 по курсу ПРБ), на 8,6% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
В течение всего отчетного периода зарплата постепенно повышалась. Если в январе 2019 года она составляла 4 458 рублей ПМР ($277), то в декабре 2019 года достигла 5 180 приднестровских рублей ($322). Таким образом, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья в течение года (с января по декабрь) выросла на 16,2%, передает newspmr.com.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за январь-декабрь 2019 года составила 93 665 человек. В 2018 году средняя численность работников списочного состава составляла 95 104 человека. За год штат работников в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) сократился на 1,5%.
Данные по уровню заработной платы и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за январь-декабрь 2019 года составила 5 727 рублей ($405 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 346 рубль. Среднегодовой темп роста – 107,1%.
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за декабрь 2019 года составила 6 525 рублей ($356 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 6 075 рублей. Темп роста за год – 107,4%.
По состоянию на 1 января 2020 года, самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 14 051 руб.; - электроэнергетика – 9 436 руб.; - машиностроение и металлообработка – 8 724 руб.; - черная металлургия – 7 514 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 163 руб.; - геология и метеорология – 2 447 руб.; - почтовая связь – 2 569 руб.; - социальное обеспечение – 2 788 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за 2019 год составила 6 365 рублей ($395 по курсу ПРБ). За январь-ноябрь 2018 года эта величина находилась на уровне 6 013 рублей. Среднегодовой темп роста – 105,9%.
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе за декабрь 2019 года составила 7 460 рублей ($463 по курсу ПРБ). В декабре 2018 года эта величина находилась на уровне 6 948 рублей. Темп роста за год – 107,4%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за январь-декабрь 2019 года составила 22 929 человек. Годом ранее среднегодовая численность работников, занятых в промышленном секторе экономики ПМР, составляла 23 540 человек. За год штат персонала на промпредприятиях сократился на 2,6%.
По состоянию на 1 января 2020 года, самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - электроэнергетика – 9 436 руб.; - машиностроение и металлообработка – 8 724 руб.; - черная металлургия – 7 514 руб.; - производство стройматериалов – 7 051 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - электротехническое производство – 5 677 руб.; - легкая промышленность – 5 962 руб.; - полиграфическое производство – 6 317 руб.; - пищевая промышленность – 6 446 руб. НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за январь-декабрь 2019 года составила 3 682 рубля ($229 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 330 рублей. Среднегодовой темп роста – 110,6%.
Среднемесячная начисленная заработная плата непроизводственной сферы экономики за декабрь 2019 года составила 3 886 рублей ($241 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 3 551 рубль. Темп роста за год – 109,4%.
По состоянию на 1 января 2020 года, самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - банки и кредитование – 9 172 руб.; - страхование – 9 153 руб.; - органы государственной власти и управления – 5 841 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 5 246 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - социальное обеспечение – 2 788 руб.; - дошкольное и школьное образование – 2 890 руб.; - культура и искусство – 2 975 руб.; - здравоохранение – 3 266 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за январь-декабрь 2019 года составила 3 195 рублей ($198 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 858 рублей. Среднегодовой темп роста – 111,8%.
Средняя оплата труда работников бюджетных организаций за декабрь 2019 года составила 3 298 рублей ($205 по курсу ПРБ). В последнем месяце 2018 года эта зарплата находилась на уровне 2 966 рублей. Темп роста за год – 111,9%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 41 807 человек. Годом ранее среднегодовая численность бюджетников составляла 42 870 человек. За год численный состав бюджетников сократился на 2,5%.
По состоянию на 1 января 2020 года, самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 5 585 руб. - органы государственной власти – 5 247 руб.; - редакции и издательства – 4 211 руб. - высшее образование – 4 147 руб.
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 171 руб.; - геология и метеорология – 2 490 руб.; - жилищно-коммунальное хозяйство – 2 618 руб.; - социальное обеспечение – 2 806 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.