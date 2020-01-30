Dnestr.TV

 
0

Microsoft нажилась на "смерти" Windows 7

Microsoft нажилась на "смерти" Windows 7

Компания Microsoft отчиталась о своих результатах за второй квартал финансового 2020 года. Они отражают всплеск продаж на рынке ПК, который произошёл в преддверии окончания поддержки Windows 7.

Напомним, Microsoft прекратила поддержку Windows 7 14 января 2020 года. Компания получила 36,9 млрд долларов дохода, что на 14% больше по сравнению с результатами прошлого года. Статистика, предоставленная Microsoft, показывает, что Windows снова стала «машиной для выкачивания денег», передает ixbt.com

Подразделение More Personal Computing (занимается лицензиями Windows) принесло 13,2 млрд дохода, это больше совокупного дохода от облачного подразделения и подразделения, занимающегося приложениями Office и пакетом Dynamics CRM.

Доход направления More Personal Computing вырос только на 2%, но при этом лицензирование Windows OEM партнёрам-производителям принесло на 18% больше. Доход от коммерческих заказчиков Windows и сервисов также подскочил на 25%.

ixbt.com
  • Сегодня, 10:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"

    • Moldova+

  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Новая жизнь бендерского "Дельфина"
  • Народ говорит: Вопросы и пожелания главе города Бендеры
  • Народ говорит: Что ожидают бендерчане от наступившего 2 ...
  • Cоциальный проект: интеграция ЛОВ через обучение и труд ...
  • Слушать, Слышать, Взаимодействовать
  • С новым 2020 годом, друзья!
  • Установлены размеры расчетного уровня минимальной зараб ...
  • Для души и сердца. Андре Леон Мари Николя Рьё
  • В Бендерах почтили память жертв Холокоста
  • Америка вела санкции против бывшего "хозяина Молдовы"
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна