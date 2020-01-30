Сегодня, 30 января 2020 года, в Министерстве сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики проведен семинар, посвященный технологии применения удобрений и биогумуса при производстве плодоовощной продукции.
В работе семинара приняли участие первый заместитель министра сельского хозяйства и природных ресурсов Олег Дилигул, помощник министра Федот Цыбульский, представители сельскохозяйственных предприятий занимающихся выращиванием плодоовощной продукции Григориопольского и Слободзейского районов, ученые «Приднестровского научно-исследовательского института сельского хозяйства», студенты аграрно-экологического факультета ПГУ им. Т.Г.Шевченко и Тираспольского аграрно-технического колледжа им. М. В. Фрунзе, сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Открывая семинар, Олег Дилигул отметил, что в министерстве уже стало традицией перед началом сельскохозяйственного года проводить для сельхозпроизводителей обучающие семинары по актуальным вопросам сельскохозяйственного производства.
С презентацией «О технологии применения специальных удобрений и биостимуляторов при производстве плодоовощной продукции» перед участниками семинара выступил представитель одной из европейских компании по производству удобрений Марко Моретти. Он рассказал о безопасных и эффективных удобрениях для удовлетворения потребностей растений в питании, о видах подкормок растений, способах и этапах их внесения, о разработке эффективных систем применения удобрений, обеспечивающих пищевую и экологическую безопасность.
В ходе семинара опытом применения биогумуса поделился Геннадий Кузьменко, представитель одной из зарубежных фирм.
Участники семинара приняли активное участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, задавали вопросы, касающиеся норм, способов и сроков внесения удобрений по конкретным культурам, эффективности использования предлагаемых удобрений и др. ecology-pmr.org