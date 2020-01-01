В этом году в Приднестровье может пройти общереспубликанский съезд, участие в котором примут представители национальностей, проживающих на территории ПМР, а также общественных организаций. Такое предложение на сегодняшнем заседании выработало Совещательное собрание первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета ПМР, передает novostipmr.com.
Масштабное мероприятие планируется приурочить к 30-летию образования Приднестровской Молдавской Республики. По мнению председателя Совещательного собрания, первого Президента ПМР Игоря Смирнова, съезд национальностей также призван стать площадкой, на которой будет представлена правдивая информация о том, как вот уже в течение 30 лет Республика Молдова ограничивает права приднестровцев, в том числе и экономические.
На заседании первые парламентарии ПМР говорили и о других мероприятиях, приуроченных к 30-й годовщине республики. По их мнению, план, направленный Правительством ПМР в адрес Совещательного собрания, можно дополнить рядом значимых для приднестровской истории событий.
Так, среди памятных дат нет 4 ноября 1989 года, когда состоялся съезд ОСТК, на котором был взят курс на создание приднестровского государства. Не учли составители плана и даты проведения референдумов об образовании республики, которые проводились в городах и районах в 1989-1990 годах. Значимыми, по мнению первых депутатов, являются и дата проведения выборов в местные советы (22 февраля 1990 года), а также выборы в Верховный Совет ПМССР (25 ноября 1990 года). Последняя дата поставила точку в юридическом оформлении образования приднестровского государства.
Не вызвал вопросов у Совещательного собрания план мероприятий (более 700 пунктов), посвящённых 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день в республике проживают 1 437 участников Великой Отечественной, тружеников тыла, инвалидов, а также узников концлагерей, проинформировал коллег Игорь Смирнов, сославшись на данные Министерства по социальной защите и труду ПМР.