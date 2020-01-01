Сотрудники экологической милиции противостоят стихийной рекламе. В поле зрения правоохранителей стены зданий, заборы, опоры электроосвещения и даже деревья – всё, куда можно наклеить объявления.
«За нарушение правил благоустройства города, расклейку рекламной печатной продукции в неустановленных местах правонарушитель будет привлечён к административной ответственности по ст. 6.22 КоАП ПМР. В ней предусмотрены наложение штрафных санкций на граждан до 1104 рублей ПМР, на должностных лиц до 3680», – сообщила начальник карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры Полина Димитрашко, передает пресс-служба МВД ПМР.
В январе текущего года за подобные действия 17 человек ответили по закону. В определённый срок – от суток до пяти – они удалили свои рекламные объявления и оплатили штраф. Отведённое время в каждом случае зависело от количества размещённой печатной продукции.
Борьба со стихийной рекламой продолжится. Закономерных юридических последствий и финансовых потерь избежать несложно. Необходимо помещать продукцию в специально отведённых для этого местах, на информационных досках и стендах. Они есть в каждом микрорайоне города, у подъездов многоквартирных жилых домов. mvdpmr.org