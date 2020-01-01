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Захарова назвала слова Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными

Захарова назвала слова Зеленского о роли СССР в развязывании войны аморальными

Заявление президента Украины Владимира Зеленского об ответственности СССР наравне с Третьим рейхом в развязывании Второй мировой войны преступно и аморально. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьих рейхом "в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста", - сказала она. - И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?", передает tass.ru

"Подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории своего же народа, - подчеркнула дипломат. - Придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально".

Захарова также обратила внимание на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Гитлер и Сталин встречались во Львове в начале Второй мировой войны. "Вас чем там лечат? Вы вообще в своем все уме? Там вообще остался кто-то на Украине, кто может раздать им какие-то первичные пособия по истории Великой Отечественной войны, Второй мировой войны?" - сыронизировала она.

Зеленский во время своего визита в Польшу обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. По его словам, Польша и польский народ первыми ощутили на себе "сговор тоталитарных режимов", что и привело к началу войны.

Ранее Кравчук в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил, что Гитлер и Сталин встретились во Львове, однако затем признал, что ему неизвестны какие-либо документы, подтверждающие сделанное им ранее заявление.

tass.ru
  • Вчера, 17:17
  • DTV
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