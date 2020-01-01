Министерство государственной безопасности сообщает об участившихся случаях вовлечения граждан ПМР в мошеннические схемы ввоза иностранных автомобилей на территорию Украины.
Как сообщается на сайте ведомства, за небольшое вознаграждение в размере от 10 до 60 у.д.е. мошенники предлагают гражданам ПМР, имеющим заграничные паспорта Республики Молдова, Украины и Российской Федерации, оказать содействие в ввозе транспортных средств через государственную границу Украины, без объяснения последствий и взятых на себя обязательств. Своих жертв махинаторы выискивают на улицах городов и сёл Республики, а также в Интернете. Некоторые из них напрямую предлагают помочь перевезти автомобиль через границу Украины. Другие просят оказать содействие в перевозке какого-либо товара, для которого предусмотрен лимит в перемещении на одного человека.
Соглашаясь быстро и легко заработать, граждане не подозревают, какими последствиями может обернуться для них такая помощь. Как оказалось, лица, давшие согласие участвовать в такого рода сделках, подвергают себя риску понести как административную ответственность в виде штрафа от 8500 до 17000 грн., так и уголовную ответственность за нарушение законодательства Украины. Также в отношении граждан ПМР, нарушивших указанные нормы законодательства Украины, может быть введено ограничение на въезд.
В соответствии с требованием таможенного законодательства Украины, такой автомобиль может быть ввезен гражданами ПМР сроком только на один год, при предъявлении своего заграничного паспорта, технического паспорта иностранного автомобиля и доверенности (в указанном случае именно доверенность может являться объектом интереса для правоохранительных органов). По истечении этого периода времени, автомобиль должен быть вывезен с территории Украины. В случае неисполнения взятых лицом обязательств по вывозу автомобиля может грозить не только крупный штраф и депортация, но и уголовная ответственность, предусмотренная законодательством Украины.
Органы государственной службы безопасности ПМР также располагают информацией об имеющихся прецедентах, когда гражданине РМ за участие в подобных схемах становятся фигурантами уголовного производства на территории Республики Молдова.
Учитывая серьезность последствий, МГБ ПМР призывает граждан Республики, в том числе и тех, кто не планирует в последствии посещать территорию Украины, быть бдительными и не соглашаться на подобные мошеннические схемы. Кроме того, не рекомендуется передавать посторонним лицам документы, удостоверяющие личность, для изучения, копирования и фотографирования.
В случае обращения незнакомых лиц с аналогичными предложениями, Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики рекомендует своевременно сообщать по телефонам: 0533 9-14-44, 0533 9-30-05, 0533 5-70-70.