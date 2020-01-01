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МГБ ПМР предупреждает

МГБ ПМР предупреждает

Министерство государственной безопасности сообщает об участившихся случаях вовлечения граждан ПМР в мошеннические схемы ввоза иностранных автомобилей на территорию Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, за небольшое вознаграждение в размере от 10 до 60 у.д.е. мошенники предлагают гражданам ПМР, имеющим заграничные паспорта Республики Молдова, Украины и Российской Федерации, оказать содействие в ввозе транспортных средств через государственную границу Украины, без объяснения последствий и взятых на себя обязательств. Своих жертв махинаторы выискивают на улицах городов и сёл Республики, а также в Интернете. Некоторые из них напрямую предлагают помочь перевезти автомобиль через границу Украины. Другие просят оказать содействие в перевозке какого-либо товара, для которого предусмотрен лимит в перемещении на одного человека.

Соглашаясь быстро и легко заработать, граждане не подозревают, какими последствиями может обернуться для них такая помощь. Как оказалось, лица, давшие согласие участвовать в такого рода сделках, подвергают себя риску понести как административную ответственность в виде штрафа от 8500 до 17000 грн., так и уголовную ответственность за нарушение законодательства Украины. Также в отношении граждан ПМР, нарушивших указанные нормы законодательства Украины, может быть введено ограничение на въезд.

В соответствии с требованием таможенного законодательства Украины, такой автомобиль может быть ввезен гражданами ПМР сроком только на один год, при предъявлении своего заграничного паспорта, технического паспорта иностранного автомобиля и доверенности (в указанном случае именно доверенность может являться объектом интереса для правоохранительных органов). По истечении этого периода времени, автомобиль должен быть вывезен с территории Украины. В случае неисполнения взятых лицом обязательств по вывозу автомобиля может грозить не только крупный штраф и депортация, но и уголовная ответственность, предусмотренная законодательством Украины.

Органы государственной службы безопасности ПМР также располагают информацией об имеющихся прецедентах, когда гражданине РМ за участие в подобных схемах становятся фигурантами уголовного производства на территории Республики Молдова.

Учитывая серьезность последствий, МГБ ПМР призывает граждан Республики, в том числе и тех, кто не планирует в последствии посещать территорию Украины, быть бдительными и не соглашаться на подобные мошеннические схемы. Кроме того, не рекомендуется передавать посторонним лицам документы, удостоверяющие личность, для изучения, копирования и фотографирования.

В случае обращения незнакомых лиц с аналогичными предложениями, Министерство государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики рекомендует своевременно сообщать по телефонам: 0533 9-14-44, 0533 9-30-05, 0533 5-70-70.

mgb.gospmr.org
  • Сегодня, 07:44
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